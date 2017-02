Kosova ka kapacitete turistike

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kosova ka shumë vende interesante për tu vizituar dhe ajo çka e dallon është mikpritja, është thënë nga delegacioni kosovar ne Forumin Botëror te Turizmit qe po mbahet ne Stamboll.

Kosova është një shtet i ri dhe i vogël por shumë mikpritës, ka thënë udhëheqësi i Divizionit për Turizëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI), Hysen Sogojeva.

Ne prani të ministrave e mysafireve të shumtë nga vende të ndryshme botërore, delegacioni kosovar i prirë nga zëvendësministri i MTI-së, Avni Kastrati patën rastin për të prezantuar Kosovën gjatë takimeve e konferencave të shumta.

Kosova ofron natyrën me male të bukura, qytete të vjetra e kulturore, rini e festivale të ndryshme. Ne Kosove po ashtu gjenden restorante me ushqim të llojllojshëm e tradicional që i shijojnë shumë turistet, është thënë me këtë rast.

Udhëheqësi i Departamentit të Turizmit, Sogojeva, ka potencuar po ashtu se Kosova përbehet nga shumica shqiptare prandaj edhe ne Kosove të gjithë mysafiret mund të hasin në mikpritjen e njohur shqiptare.

Ndryshe, zëvendësministri Kastrati është duke e shfrytëzuar këtë forum edhe për takime me delegacione të ndryshme nga e gjithë bota, për të biseduar për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e turizmit dhe investimeve. Pas Stambollit, forumi i ardhshëm botëror i turizmit do të mbahet në Dubai.