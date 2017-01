Kosova kampione e papunësisë në Ballkan

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Krahasuar me vitin 2015, sipas rezultateve të AFP-së, shkalla e papunësisë në Kosovë ishte rreth 33 për qind.

Enti Shtetëror i Statistikave të Maqedonisë për tremujorin e tretë të vitit të kaluar publikoi të dhënat se shkalla e papunësisë arriti në 23.4 për qind, ndërsa në krahasim me tremujorin e dytë ka ulje me 0.6 për qind.

Me normën 7.3 për qind Sllovenia sipas të dhënave të vitit të kaluar ka shkallën më të ulët të papunësinë në rajon, ndërsa me të dhënat e fundit më keq është Bosnjë e Hercegovina me 27.5 për qind.

Shkalla e papunësisë sipas tremujorit të tretë të vitit të kaluar në Kroaci ishte 12.1 për qind, ndërsa në të njëjtë periudhë të vitit të kaluar në Serbi ishte 13.8 për qind dhe në Mal të Zi 16.9 për qind.