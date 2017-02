Kosova prezantohet në Forumin Botëror të Turizmit në Stamboll

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ka filluar në Stamboll Forumi i turizmit botëror ku për herë të parë po merr pjesë edhe një delegacion nga Kosova. Forumi që është konceptuar të jetë ‘Davosi i Turizmit Botëror’, mbledhë nivelet e larta të politikes e turizmit për të përcaktuar kahet e zhvillimit të turizmit.

Forumi organizohet për të tretën herë dhe në fokus e ka sektorin e turizmit botëror. Koncepti i këtij viti është përcaktuar në formën ‘Barrierat kufitare: Udhëtim i Sigurt dhe pa Probleme’.

Rreth 150 folës ndërkombëtarë nga 20 vende të ndryshme po marrin pjesë në samitin që mbahet në nivel global në Stamboll.

Në hapje, kryeministri i Turqisë Binali Yildirim veç tjerash përshëndeti edhe delegacionin nga Kosova për pjesëmarrje.

Yilldirim tha se Turqia po bëhet qendra e zhvillimit të turizmit botëror.

Në delegacionin e Kosovës që për herë të parë është ftuar në këtë Forum janë zëvendësministri Tregtisë dhe Industrisë Avni Kastrati, si dhe udhëheqësi i divizionit të turizmit pranë ministrisë Hysen Sogojeva.

Të dy zyrtarë nga Kosova shprehen rendësin e pjesëmarrjes në këtë forum, që do të shërbejë për promovimin e potencialeve turistike të Kosovës në nivel global.

Kastrati me këtë rast do të bëjë edhe një prezantim të Kosovës si një vend me potencial në fushën e zhvillimit të turizmit dhe investimeve në këtë sektor.

Ndër folësit kryesorë në forum janë edhe themeluesi i Zuckerberg Media, zëdhënësi i Facebook-ut, Randi Zuckerberg, ish-sekretari i jashtëm britanik dhe tani Presidenti dhe Kryetari i Këshillit Drejtues të Komitetit Ndërkombëtar të Shpëtimit (IRC) David Miliband, Jack Straw Ministri i Punëve të Brendshme dhe Punëve të Jashtme të Britanisë së Madhe në qeverinë e ish-kryeministrit Tony Blair, Ambasadori Special i organizatës së OKB-së për turizmin UNWTO Michael Frenzel etj. Forumi botëror i turizmit do të zgjasë tre ditë.