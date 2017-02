Kosovarët 43 për qind të buxhetit familjar e harxhojnë në ushqim

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Në Shqipëri, familjet shqiptare shpenzojnë rreth 49 për qind të buxhetit për ushqime, ndërsa në vendet e tjera të rajonit, kjo peshë luhatet në 33 deri 37 për qind. Kosova me 43 për qind, Maqedonia 33.7 për qind… duke bërë që Shqipëria, për fatin e keq të qytetarëve të saj, të krahasohet vetëm me shtetet afrikane, si Kenia, Nigeria dhe Kameruni.

Sipas raportit të Forumit Ekonomik Global (FEG), familjet në Maqedoni shpenzojnë mesatarisht 33.7 për qind të buxhetit për ushqime. Në Mal të Zi, sipas FEG-ut e që ka marrë të dhënat nga MONSTAT, kjo peshë është 34.6 për qind, në Bosnjë Hercegovinë është rreth 34 për qind. Familjet serbe, sipas zyrës kombëtare të statistikave shpenzojnë 37.7 për qind të buxhetit për ushqime. Më e lartë është kjo peshë për Kosovën në 43 për qind, sipas të dhënave zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Ndërkohë, sipas INSTAT, në Shqipëri familjet shqiptare shpenzojnë 48.7 për qind të buxhetit për ushqime, një përqindje e krahasueshme vetëm me vendet e Afrikës.

Sipas Anketës së Fundit të Buxhetit të Familjeve, familjet shqiptare rritën më 2015 shpenzimet për konsumin e ushqimeve me 4.4 pikë përqindje në krahasim me 2014-në. Tendenca për të ulur shpenzimet e tjera dhe fokusi drejt ushqimeve është treguesi më i qartë se familjet shqiptare po varfërohen dhe shqetësimi kryesor i tyre është sigurimi i nevojave bazë të jetesës. Ky është një kthim mbrapa, teksa në dekadën e fundit, pesha e shpenzimeve për ushqime kishte ardhur veçse në ulje. Ndërkohë, janë vetëm dhjetë vende në botë që shpenzojnë më pak se 10 për qind e të ardhurave të tyre për ushqim, katër prej të cilave janë në Evropë: Mbretëria e Bashkuar është e treta me 8.2 për qind e të ardhurave mujore e ndjekur nga Zvicra me 8.7 për qind, Irlanda shpenzon vetëm 9.6 për qind dhe Austria 9.9 për qind.

Katër vendet e tjera ndodhen në pjesën tjetër të botës. Amerikanët shpenzojnë të paktën 6.4 për qind, Singapori është i dyti në listë për sa i përket shpenzimeve më të ulëta për ushqim krahasuar me të ardhurat në total me 6.7 për qind. Kanadezët shpenzojnë rreth 9.1 për qind të të ardhurave në ushqim, ndërsa australianët shpenzojnë 9.8 për qind.

Nigeria shpenzon më shumë se gjysmën e të ardhurave për ushqim dhe janë nëntë vende të tjera që shpenzojnë më shumë se 40 për qind të të ardhurave për ushqim. Katër prej të cilave janë në Afrikë: Nigeria me 56.4 për qind, Kenia me 46.7 për qind, Kameruni me 45.6 për qind dhe Algjeria me 42.5 për qind. Katër të tjera janë në Azi: Kazakistani me 43 për qind, Filipinet me 41.9 për qind, Pakistani me 40.9 për qind dhe Azerbajxhani me 40.1 për qind. Guatemala është i vetmi vend në Amerikën e Jugut që ndodhet në listën dhe familjet shpenzojnë rreth 40.6 për qind të të ardhurave për ushqime.

Shifrat nuk tregojnë se ushqimi është më i shtrenjtë në Nigeri se sa në SHBA. Në fakt, është e kundërta. Një amerikan mesatarisht shpenzon rreth 2,392 dollarë në vit për ushqim, një nigerian mesatarisht shpenzon gjysmën pra 1,132 dollarë. Një banor i Kenias shpenzon 543 dollarë në vit për ushqim. Megjithatë, mund të ketë diferenca të mëdha brenda vetë shteti. Në 25 vitet e kaluara, rreth 20 për qind e familjeve në Shtetet e Bashkuara shpenzojnë nga 28.8 për qind në 42.6 për qind në ushqim, krahasuar me normën 6.5 për qind deri 9.2 për qind të shpenzuar nga familjet e pasura. Në vendet e BE-së, sipas të dhënave historike të EUROSTAT-it, pesha e shpenzimeve për ushqime ka mbetur në rreth 12 për qind, që nga viti 2005, kur raportohen të dhënat.

Teksa Kosova vijon të jetë një importues i madh neto i ushqimeve, në supermarketet e vendit ndodh rëndon të gjesh produkte që janë edhe më të shtrenjta se supermarketet në vendet e Evropës, ndërsa të ardhurat e familjeve janë disa herë më të ulëta se ato në BE. /Gazeta Ekonomia