Kostoja e investimit në Shqipëri, më e ulëta në Evropë

Shqipëria është vendi më i lirë në Evropë për të investuar. Sipas të dhënave krahasuese të EROSTAT, investimi në Shqipëri kushton sa 55 për qind e vlerës mesatare të vendeve të Bashkimit Evropian.

Në llogaritjen e kostos së investimit, EUROSTAT përfshin llojet kryesore të investimeve, duke filluar nga ndërtimi, punimet inxhinierike, blerjen e makinerive dhe pajisjeve dhe deri te transporti, mjetet e prodhimit apo programet kompjuterike. Mbështetur në të gjithë këta tregues, ndërtohet një indeks për secilin vend ku si vlerë referencë apo 100, merret niveli mesatar i Bashkimit Evropian.

Nëse një vend e ka indeksin e kostos së investimit mbi 100, atëherë investimi aty kushton më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian, ndërkohë, sa më poshtë vlerës 100 të jetë ky indeks, aq më i lirë është një vend për të investuar. Në këtë renditje, Shqipëria ka rezultuar më e lirë se vendet e tjera të rajonit. Vendi më i afërt, vetëm një pikë sipër Shqipërisë, është Maqedonia, ku indeksi i kostos së investimit është 56.

Më lart qëndrojnë Turqia me 58, Bosnja me 59, Mali i Zi me 64 dhe Serbia me 66. Kosto e ulët e investimit mund të japë një avantazh relativ konkurrues ndaj vendeve të tjera, megjithatë, jo gjithmonë ky është faktori më i rëndësishëm në vendimmarrjen e një investitori.

Përgjithësisht, kostot më të ulëta të investimit janë tipike për vendet me rrezik më të lartë, që mund të lidhen me një stabilitet më të brishtë ekonomik, social apo politik; risku në vetvete kompenson në rritje koston e ulët fillestare të investimit. Jo rastësisht, sipas renditjes së EUROSTAT, kostot më të larta të investimit janë në vendet me standarde më të larta ekonomike dhe sociale. Kryeson Norvegjia, ku indeksi është 145, e ndjekur nga Zvicra, Islanda dhe Suedia.

Investimet e huaja, të përqendruara në pak projekte

Investimet e huaja direkte arritën në 276 milionë euro për tremujorin e tretë të vitit. Sipas Bankës së Shqipërisë, fluksi i investimeve direkte u rrit me 11.3 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është tremujori i dytë radhazi që investimet e huaja shënojnë rritje, duke korrigjuar pjesërisht rënien e thellë të tremujorit të parë. Megjithatë, bilanci vjetor ende ngelet negativ.

Sipas Bankës së Shqipërisë, për 9-mujorin fluksi i investimeve të huaja direkte arriti në 660 milionë euro, në rënie me 5.4 për qind kundrejt 9-mujorit të vitit të kaluar. Rënia e investimeve të huaja lidhet sidomos me rënien e çmimeve të lëndëve të para, çka është reflektuar në pak stimuj për investime në industrinë nxjerrëse.

Megjithatë, ky efekt është kompensuar pjesërisht nga avancimi i punimeve në vepra madhore, si gazsjellësi ‘TAP’ apo hidrocentralet në kaskadën e Devollit. Tërheqja e investimeve të huaja është një parakusht i rëndësishëm për nxitjen e ritmeve më të larta të rritjes ekonomike, për Shqipërinë ashtu si edhe për vendet e tjera të rajonit.

Megjithë një tendencë në përmirësim, duket se investimet e huaja në Shqipëri ngelen pak a shumë të përqendruara në pak sektorë apo projekte. Sipas Bankës së Shqipërisë, në tremujorin e dytë të vitit 2016, afro 60 për qind e investimeve të huaja u përqendruan në projektet madhore në energjetikë.

Ajo që bie në sy është rënia drastike në dy vitet e fundit e investimeve në industrinë nxjerrëse, sektori që kishte udhëhequr rritjen e investimeve të huaja në vitet e fundit. Të dhënat e sakta nuk publikohen nga Banka e Shqipërisë për arsye të konfidencialitetit, sepse, mesa duket kanë ardhur të gjitha nga një ndërmarrje e vetme.

Megjithatë, duke llogaritur diferencën mes totalit dhe shumës së sektorëve të tjerë, mund të vlerësohet se investimet në industrinë nxjerrëse kanë qenë pak më shumë se 30 milionë euro. Kjo është vlera më e ulët që nga viti 2014 e në vazhdim. Kompania më e madhe e këtij sektori, “Bankers Petroleum” ka ulur ndjeshëm investimet, për shkak të rënies së çmimit të naftës në bursa.

Këtë vit, rënia e investimeve mund të jetë ndikuar edhe nga fakti që ‘Bankers’ ka qenë në proces të shitjes së aksioneve te një kompani kineze, shitje që u finalizua në fund të shtatorit. Duke qenë drejt largimit, kanadezët nuk kanë qenë shumë të interesuar për të investuar më tej në kompani.

Sektori i fundit që ka pasur një peshë domethënëse në ecurinë e investimeve të huaja ka qenë ai financiar. Investimet e huaja në këtë sektor për tremujorin e dytë ishin 25 milionë euro dhe lidhen kryesisht me injektim kapitali shtesë në bankat tregtare të vendit prej grupeve të huaja zotëruese.

Në raportin e Bankës Botërore ‘Doing Business 2016’, Shqipëria rekuperoi rënien e vitit të mëparshëm, duke u ngjitur në vendin e 58-të, në nivele të përafërta me vitin 2014. Sidoqoftë, studimi krahasues i Bankës Botërore tregon se Shqipëria ngelet e pozicionuar dobët në shumë aspekte të rëndësishme të klimës së biznesit dhe investimeve.

Shqipëria ndodhet poshtë vendit të 100 për sa i takon zbatimit të kontratave, regjistrimit të pronës, procedurave të pagesës së taksave, aksesit te energjia elektrike dhe sigurimit të lejeve të ndërtimit. Nëse këtyre iu shtojmë rritjen e taksave për biznesin, të ndërmarrë në vitin 2014 dhe nivelin ende të lartë të korrupsionit, sigurisht që Shqipëria nuk është një parajsë në sytë e investitorëve të huaj.

Investimet, peshë më e ulët në rritjen ekonomike

Investimet rezultuan motorri kryesor i përtëritjes së ritmeve të rritjes ekonomike për vitin 2015. Formimi i kapitalit fiks për vitin 2015 u rrit me mbi 10 për qind dhe pesha në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto arriti në 26.3 për qind. Megjithatë, gjatë vitit 2016, duket se ritmi i rritjes së investimeve është ngadalësuar.

Formimi i kapitalit fiks kishte regjistruar rritje dyshifrore për disa tremujorë radhazi, ndërsa në tremujorin e dytë të vitit të kaluar rritja zbriti në 4.37 për qind. Kjo rritje ishte vetëm lehtësisht më e lartë se rritja e konsumit të popullatës, që në tremujorin e dytë u rrit me 3.98 për qind.

Nëse gjallërimi gradual i konsumit është një zhvillim pozitiv, ruajtja e një niveli të lartë investimesh do të garantonte një rritje më të lartë se ajo aktuale. Një element që duhet mbajtur në konsideratë është edhe kursi konsolidues i shpenzimeve publike, që do të ketë ndikimin e vet edhe te investimet.

Në vitet e fundit, investimet publike janë stacionuar poshtë nivelit të 5 për qind të PBB-së, çka nënkupton se kontributi i shtetit në formimin e kapitalit fiks do të jetë i përmbajtur. /ScanTV