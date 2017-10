Kriptovaluta — flluska e çmendur?

3 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

A është Bitcoin sot flluska më e madhe në botë ose një bast i madh investimi në avantazhin e teknologjisë së re financiare? Mendimi im është se në planin afatgjatë teknologjia do të lulëzojë, por çmimi i Bitcoin do të shëmbet.

Nëse nuk e keni ndjekur historinë e Bitcoin, çmimi i saj është rritur 600 për qind gjatë 12 muajve të fundit dhe 1,600 për qind në 24 muajt e fundit. Vlera aktuale është në mbi 4,200 dollarë (që nga 5 tetori), apo në vlerë më shumë se tre herë se sa një ons ari [njësi matëse, 1 ons = 28.34 gram]. Disa evangjelistë të Bitcoin-it rritjen e shohin edhe më lart gjatë viteve të ardhshme.

Ajo që ndodh prej këtu do të varet shumë nga mënyra se si reagojnë qeveritë. A do të tolerojnë sistemet anonime të pagesave që lehtësojnë evazionin fiskal dhe krimin? A do të krijojnë monedhën dixhitale të tyre? Një tjetër pyetje kyçe është se sa me sukses konkurrentët e shumtë të ‘alt-monedhës’ të Bitcoin mund të depërtojnë në treg?

Në parim, është tepër e lehtë për të klonuar ose përmirësuar teknologjinë e Bitcoin. Ajo që nuk është kaq e lehtë është të dyfishojë kryesimin e vendosur të Bitcoin në kredibilitetin dhe ekosistemin e madh të aplikacioneve që kanë ndërtuar rreth tij.

Për momentin, mjedisi rregullator mbetet i lirë për të gjithë. Qeveria e Kinës, e shqetësuar për përdorimin e Bitcoin në largimin e kapitalit dhe evazionin fiskal, kohët e fundit ka ndaluar shkëmbimet Bitcoin. Japonia, nga ana tjetër, ka ruajtur Bitcoin si tender ligjor, në një përpjekje të dukshme për t’u bërë qendra globale e FinTech [është teknologjia dhe inovacioni më i ri që synon të konkurrojë me metodat tradicionale financiare në ofrimin e shërbimeve financiare].

Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin hapa paraprakë për të ndjekur Japoninë në rregullimin e fërkimit edhe pse fundi i lojës është shumë i qartë. E rëndësishme është se Bitcoin nuk ka nevojë të fitojë çdo betejë për të arsyetuar një çmim të lartë. Japonia, ekonomia e tretë më e madhe në botë, ka një raport jashtëzakonisht të lartë ndërmjet parasë dhe të ardhurave (afërsisht 20 për qind), kështu që suksesi i Bitcoin mund të jetë një triumf i madh.

Në Silicon Valley, drejtuesit e drooling [shfaqje e tepruar e kënaqësisë apo dëshirës] po investojnë në Bitcoin dhe derdhin para në konkurrentë. Pas Bitcoin, më i rëndësishëm është Ethereum. Ambicia e Ethereum-it, si Amazon, është që të lejojë përdoruesit e saj të përdorin të njëjtën teknologji të përgjithshme për të negociuar dhe shkruar ‘kontrata të zgjuara’ për asnjë përfitim.

Që nga fillimi i tetorit, kapitali i tregut i Ethereum ishte 28 miliardë dollarë, kundrejt 72 miliardë dollarë për Bitcoin. Ripple, një platformë e mbështetur nga sektori bankar që të ul kostot e transaksionit për transfertët ndërbankar kapitali në treg është vetëm 9 miliardë dollarë.

Shumica e ekspertëve pajtohen se teknologjia e zgjuar prapa monedhave virtuale mund të ketë aplikime të gjera për sigurinë kibernetike, e cila aktualisht përbën një nga sfidat më të mëdha për stabilitetin e sistemit financiar botëror. Për shumë zhvillues, qëllimi i arritjes së një mekanizmi pagesash më të lirë dhe më të sigurt ka zëvendësuar ambicien e Bitcoin për zëvendësimin e dollarëve.

Por është çmenduri të mendojë se Bitcoin ndonjëherë do të lejohet të zëvendësojë paratë e lëshuara nga Bankat Qendrore. Është një gjë për qeveritë që të lejojnë transaksione të vogla anonime me valuta virtuale, në të vërtetë kjo do të ishte e dëshirueshme. Por është një çështje krejtësisht e ndryshme për qeveritë që të lejojnë pagesa anonime në shkallë të gjerë, gjë që do ta bënte jashtëzakonisht të vështirë mbledhjen e taksave ose kundër veprimtarisë kriminale. Natyrisht, siç e vë në dukje në librin tim të fundit mbi monedhat e kaluara, të tanishmja dhe të ardhshme, qeveritë që lëshojnë bonot e emërtimeve të mëdha gjithashtu rrezikojnë të ndihmojnë evazionin fiskal dhe krimin. Por paraja e gatshme përbënë pjesën më të madhe kundrejt monedhës virtuale.

Do të jetë interesante të shohësh se si zhvillohet eksperimenti japonez. Qeveria ka treguar se do të detyrojë shkëmbimet Bitcoin të jenë në vëzhgim për veprimtari kriminale dhe për të mbledhur informacion mbi mbajtësit e depozitave. Megjithatë, mund të sigurohemi që shmagësit e taksave globale do të kërkojnë mënyra për të blerë Bitcoin në mënyrë anonime jashtë vendit dhe pastaj të pastrojnë paratë e tyre përmes llogarive japoneze. Mbajtja e monedhës së letrës brenda dhe jashtë vendit është një kosto e madhe për shmangësit e taksave dhe kriminelët; duke përqafuar monedhat virtuale, Japonia rrezikon të bëhet një parajsë e taksave në Zvicër – me ligjet e sekretit bankar.

Po qe se Bitcoin ia hoqi anonimitetin e tij pothuajse, do të ishte e vështirë të justifikoheshin çmimi aktual. Ndoshta spekulatorët e Bitcoin gjithmonë janë në bast se do të ketë një konsorcium të shteteve mashtruese që do të lejojnë përdorimin anonim të Bitcoin ose madje edhe aktorë sikurse Koreja e Veriut që do ta shfrytëzojnë atë.

A do të ulte çmimi i Bitcoin në zero nëse qeveritë mund të vëzhgonin përkohësisht transaksionet? Ndoshta jo. Edhe pse transaksionet Bitcoin kërkojnë një sasi të tepruar të energjisë elektrike, me disa përmirësime, Bitcoin mund të rrihte ende taksat prej 2 për qind që bankat e mëdha ngarkohen për kartat e kreditit dhe debitit.

Së fundi, është e vështirë të shihet se çfarë do të ndalonte bankat qendrore nga krijimi i monedhave të tyre digjitale dhe duke përdorur rregullimin për të anuluar fushën e lojës derisa ata të fitojnë. Historia e gjatë e monedhës na tregon se çka e përtërinë sektorin privat, shteti përfundimisht rregullon dhe përshtat. Unë nuk kam asnjë ide ku çmimi i Bitcoin do të kalojë gjatë dy viteve të ardhshme, por nuk ka arsye të presësh që monedha virtuale të shmangë një fat të ngjashëm. /Gazeta Ekonomia

Autor: Kenneth Rogoff – Profesor i Ekonomisë dhe Politikës Publike në Universitetin e Harward-it dhe marrës i Çmimit Deutsche Bank në Ekonominë Financiare të vitit 2011, ishte Krye-ekonomist i Fondit Monetar Ndërkombëtar prej 2001 deri në 2003.

Përgatitur dhe botuar ekskluzivisht nga Gazeta Ekonomia, me autorizim të Project Syndicate. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Project Syndicate.