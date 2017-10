Kriza në Spanjë është mundësi për Evropën

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Për të rigjallëruar projektin e sëmurë evropian, konflikti i shëmtuar mes Qeverisë rajonale të Katalonisë dhe shtetit spanjoll mund të jetë pikërisht ajo që doktori ka sugjeruar. Një krizë e madhe kushtetuese në një vend të rëndësishëm të Bashkimit Evropian (BE) krijon një mundësi të artë për të rikonfiguruar qeverisjen demokratike të institucioneve rajonale, kombëtare dhe evropiane, duke çuar në një BE mbrojtëse, në këtë mënyrë dhe të qëndrueshme.

Reagimi zyrtar i BE-së ndaj dhunës së policisë të hasur në referendumin e Katalonisë për pavarësi rezulton braktisje e detyrës. Të deklarosh, siç bëri presidenti i Komisionit Evropian, se ky është një problem i brendshëm spanjoll ku BE-ja nuk ka asgjë për të thënë është hipokrizi e madhe.

Sigurisht, hipokrizia ka qenë prej kohësh në qendër të sjelljes së BE-së. Zyrtarët e saj nuk kanë pasur brejtje ndërgjegje për përfshirjen në çështjet e brendshme të një vendi anëtar – të themi për të kërkuar heqjen e politikanëve të zgjedhur që kanë refuzuar të zbatojnë shkurtimin e pensioneve të shtetasve më të varfër apo për të shitur asete publike me çmime qesharake (diçka që e kam përjetuar personalisht). Por kur qeveritë hungareze dhe polake braktisën parimet thelbësore të BE-së, mos-ndërhyrja u bë papritur e shenjtë.

Çështja katalone ka rrënjë të thella historike, siç më gjerësisht ka dhe nacionalizmi. Por a do të kishte shpërthyer ashtu siç bëri së fundmi nëse Evropa nuk do të kishte keqpërdorur krizën e eurozonës që nga 2010, duke imponuar stagnacion thuajse të përsheshem në Spanjë dhe në pjesën tjetër të periferisë evropiane, ndërsa lejoi ksenofobinë dhe panikun moral kur refugjatët filluan të kalonin në kufijtë e jashtëm të Evropës? Një shembull ilustron lidhjen.

Kryeqyteti elegant i Katalonisë, Barcelona, është një qytet i pasur që drejton një buxhet me teprica. Megjithatë shumë prej qytetarëve të tij u përballën së fundmi me dëbime nga bankat spanjolle që janë nxjerrë nga falimenti me taksat e tyre. Rezultati ishte formimi i një lëvizje civile që nga qershori 2015 ia doli të zgjedhë, Ada Colau, si Kryetare të Barcelonës.

Mes angazhimeve të Colau te njerëzit në Barcelonë ishte një ulje taksash lokale për bizneset e vogla dhe familjet, ndihmë për të varfrit dhe ndërtim për strehimin e 15 mijë refugjatëve – një pjesë e madhe nga numri total që Spanja duhej të merrte nga shtetet si Greqia dhe Italia. E gjitha kjo mund të arrihet pa ndikuar te bilancet e qytetit, thjesht duke pakësuar tepricat e buxhetit bashkiak.

Mjerisht, Colau shpejt kuptoi se kishte përpara pengesa të pakapërcyeshme. Qeveria qendrore spanjolle, duke cituar obligimet ndaj direktivave të BE për kursimin, kishte vënë në zbatim legjislacionin që ndalonte çdo bashki nga pakësimi i tepricës. Njëkohësisht, Qeveria qendrore ndaloi hyrjen e 15 mijë refugjatëve për të cilët Colau ndërtoi objekte strehimi të shkëlqyera.

Edhe sot e kësaj dite, mbizotëron buxheti me tepricë, ulja e taksave nuk është zbatuar dhe strehët sociale për refugjatët mbeten të zbrazëta. Rruga nga kjo gjendje e mjeruar e punëve, drejt ringjalljes së separatizmit katalan nuk mund të ishte më e qartë.

Në çdo krizë sistematike, kombinimi i kursimit për shumicën, socializmi për bankierët dhe mbytja e demokracisë vendore krijon mungesë shprese dhe pakënaqësi – që janë oksigjeni i nacionalizmit. Katalonasit progresivë, anti-nacionalistë, si Colau, e gjejnë veten mes dy zjarreve: institucionet autoritare të shtetit, që përdor direktivat e BE-së si mbulim për sjelljen e vet dhe një rilindje të izolimit radikal, nativizmit atavistik. Të dyja reflektojnë dështimin për të përmbushur premtimin e një begative të përbashkët, pan-evropiane.

Katalonia ofron një shembull të shkëlqyer studimi të rebusit të gjerë të Evropës. Zgjedhja mes një shteti spanjoll autoritar dhe një nacionalizmi ‘ta bëjmë Kataloninë madhështore përseri’ është e barabartë me zgjedhjen mes Jeroen Dijsselbloem, President i Eurogrupit të ministrave të Financës së eurozonës dhe Marine Le Pen, udhëheqëses franceze të Frontit Kombëtar: kursim ose mosintegrim.

Detyra e evropianëve progresivë është t’i refuzojnë të dy: institucionin e thellë në nivel BE-je dhe nacionalizmin që rrënon solidaritetin dhe mirëkuptimin në shtete anëtare si Spanja.

Alternativa është të evropianizohet zgjidhja e një problemi të shkaktuar kryesisht nga kriza sistematike e Evropës. Në vend të pengimit të qeverisjes demokratike lokale dhe rajonale, BE-ja duhet ta nxisë atë. Traktatet e BE-së mund të ndryshohen për t’i dhënë më tepër hapësirë Qeverive rajonale dhe Këshillave të qyteteve, si Katalonisë dhe Barcelonës, për autonomi fiskale dhe madje për paratë e tyre fiskale. Ata mundet gjithashtu të lejohen të zbatojnë politikat e veta për refugjatët dhe migracionin.

Nëse ka ende kërkesë për shtetësi dhe separatizëm nga shteti ndërkombëtarisht i njohur që ata i përkasin, BE-ja mund të krijojë një kod për shkëputje. Për shembull, BE-ja mund të përcaktojë se do të sanksionojë një referendum pavarësie, nëse qeveria rajonale që e kërkon atë ka fituar tashmë një palë zgjedhje me një platformë të tillë me shumicë absolute votuesish. Për më tepër, referendumi duhet të mbahet të paktën një vit pas zgjedhjeve, për të lejuar një debat të saktë rreth tij.

Sa për shtetin e ri, duhet të mbajë të paktën të njëjtin nivel transfertash fiskale si më parë. Veneto i pasur mund të shkëputej nga Italia, për shembull për sa kohë mbante transferta fiskale me Jugun. Për më tepër, shteti i ri duhet të ndalohet nga ngritja e kufijve të ri dhe të garantojë se banorët e vet do të kenë të drejtën e shtetësisë së trefishtë (të shtetit të ri, të shtetit të vjetër dhe europiane).

Kriza në Kataloni është një dëshmi e fortë nga historia që Evropa ka nevojë të zbatojë një lloj të ri sovraniteti, që forcon qytetet dhe rajonet, që shkrin partikularizmin kombëtar dhe ruan normat demokratike. Përfituesit e drejtpërdrejtë do të ishin katalonasit, njerëzit e Irlandës Veriore dhe mbase skocezët (të cilët në këtë mënyrë do të mund të dilnin nga dhëmbët e BREXIT). Por përfituesi afatgjatë i këtij lloji të ri të sovraniteti do të ishte Evropa si e tërë. Imagjinimi i një demokracie pan-evropiane është kusht i domosdoshëm për të imagjinuar një Evropë që ia vlen të shpëtohet. /Gazeta Ekonomia

—

Autor: Yanis Varoufakis – një ish-ministër i financave për Greqinë, është profesor i ekonomisë në Universitetin e Athinës.

Përgatitur dhe botuar ekskluzivisht nga Gazeta Ekonomia, me autorizim nga Project Syndicate. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Project Syndicate.