Kthimi i Evropës në krizë?

Vetëm katër muaj më parë, kur eurofili Emmanuel Macron u zgjodh President i Francës, dukej se Bashkimi Evropian (BE) më në fund mund të mund të shikonte përpara duke shkuar drejt një periudhe qetësie. Por qetësia është gjëja e fundit që mund të shohim në rrugët e Barcelonës, ku demonstratat në favor të pavarësisë së Katalonisë – një referendum i cili u shtyp brutalisht nga forcat qeveritare – u takuan me protesta njësoj të fuqishme kundër saj.

Ndërsa, ky problem i brendshëm spanjoll po përshkallëzohet, një kthim i krizës në Evropë mund të duket i gjithkund, por i pashmangshëm. Megjithatë, ajo që po ndodh në Spanjë tregon se rimëkëmbja ekonomike evropiane është duke u forcuar, duke vënë në pah kufijtë e asaj që mund të bëjë BE-ja.

Fuqia e rimëkëmbjes ekonomike të BE-së është vënë në pah nga mungesa e ndonjë reagimi të rëndësishëm të tregjeve financiare ndaj skenave kaotike në Kataloni. Sikur një situatë e tillë të kishte ndodhur disa vjet më parë, atëherë ajo do të kishte ndikim te Bonot e Qeverisë spanjolle dhe tregu spanjoll i aksioneve do të ishte mbytur. Megjithatë, sot tregjet po ndërmarrin pasiguri të thellë politike të vendit.

Kjo votë besimi bazohet në themele të forta. E tërë ekonomia e eurozonës është duke u rritur në mënyrë të denjë, megjithëse jo-spektakolare. Dhe ekonomia spanjolle po rritet më shpejt se mesatarja e eurozonës, të gjitha kjo vjen duke mbajtur llogaritë e jashtme në suficit të lehtë.

Kjo do të thotë që rimëkëmbja ekonomike e Spanjës bazohet nga rritja e furnizimit, në vend të rritjes së kërkesës së brendshme, siç që ishte rasti gjatë bumit të ndërtimor para krizës. Nëse kësaj ia shtojmë ekzistencën e institucioneve të eurozonës, të cilat mund të përballojnë vështirësitë e përkohshme financiare me të cilat ballafaqohen bankat ose shtetet, bëhet më e qartë se pse kriza e thellë politike e Spanjës nuk është shoqëruar nga ndryshime të rrezikshme financiare dhe të tregut.

Kriza në Kataloni nënvizon kufizimet e modelit evropian të integrimit, të cilat janë të rrënjosura në faktin se Bashkimi në fund të fundit bazohet në shtetin kombëtar. Ky model nuk mund të përshkruhet si ndërqeveritar. Përkundrazi, ai bazohet në zbatimin e tërthortë: gati gjithçka që bën dhe vendosë BE-ja, bazohet dhe vendoset nga qeveritë e shteteve kombëtare dhe nga administratat e tyre.

Ky dallim më së miri mund të shihet në fushën e politikës monetare, ku mekanizmi vendimmarrës nuk është aspak ndërqeveritar: Këshilli drejtues i Bankës Qendrore Evropiane (BQE) vepron në bazë të një shumice të thjeshtë.

Por, mekanizmi i zbatimit qartazi është i tërthortë: sapo të merret një vendim, atëherë ai zbatohet nga Bankat Qendrore kombëtare – një qasje që mund të ketë ndikime të rëndësishme. Për shembull, operacionet e gjëra të blerjes së obligacioneve të ndërmarra nga BQE gjatë viteve të fundit, kryesisht janë trajtuar nga Bankat Qendrore kombëtare, të cilat blejnë obligacionet e qeverive të tyre.

Gjykata Evropiane e Drejtësisë në Luksemburg – një institucion tjetër i përbashkët me rëndësi të madhe – gjithashtu mbështetet në një mekanizëm vendimmarrës, i cili nuk është ndër-qeveritar. Megjithatë, gjyqtarët emërohen nga qeveritë kombëtare dhe gjykatat dhe administratat kombëtare zbatojnë vendimet e saja.

Një krahasim me Shtetet e Bashkuara vë në pah dobësitë e një qasjeje të tillë. Derisa Rezerva Federale e SHBA-ve (Banka Qendrore e SHBA-ve) ka një strukturë rajonale, bankat individuale rajonale mbulojnë disa shtete dhe nuk janë të lidhura me asnjë qeveri ose institucion shtetëror. Ngjashëm me këtë, gjykatësit e Gjykatës Supreme të SHBA-ve emërohen nga institucionet Federale (Senati pranon ose refuzon kandidatët e paraqitur nga Presidenti) dhe jo nga qeveritë e shtetit.

Për BE-në, mbështetja te shtetet e saj anëtare për ndërtimin e institucioneve të përbashkëta ndoshta ishte mënyra e vetme për të filluar procesin e integrimit, duke pasur parasysh mosbesimin e thellë ndërmjet vendeve ku në të kaluarën kishin bërë luftëra brutale ndërmjet vete. Megjithatë një Bashkim që mbështetet në shtetin komb, jo vetëm sa i përketë zbatimit, por edhe për legjitimitet, mund të funksionojë aq mirë sa edhe shtetet e tij anëtare. Por, tani, shumica e këtyre shteteve kanë grindje të brendshme, ky model po arrin kufijtë e vet.

Në Greqi, sistemet e dobëta administrative dhe gjyqësore, kanë penguar rimëkëmbjen ekonomike. Në Poloni dhe Hungari, qeveritë ‘joliberale’ po rezikojnë pavarësinë e gjyqësorit. Dhe në Spanjë, sistemi politik duket i paaftë për të zgjidhur konfliktin ndërmjet Qeverisë rajonale të Katalonisë, me aspirata për një vetëvendosjes më të gjerë dhe Qeverisë qendrore në Madrid, e cila thotë se edhe vetë shqyrtimi i kësaj çështjeje do ta rrezikonte rendin e saj kushtetues.

Edhe Gjermania është duke përballur me sfida të brendshme politike. Pasi humbi rreth një të pestën e votuesve në zgjedhjet e fundit federale, Kancelarja Angela Merkel është e detyruar të përballet me tre partnerë të padiciplinuar të koalicionit gjatë periudhës së saj të katërt dhe me gjasë të fundit. Sa për Italinë, sondazhet e opinionit sugjerojnë se shumica e votuesve tani mbështesin partitë populliste dhe/ose euroskeptike.

Ndërkohë që partitë tërësisht euroskeptike duket se nuk kanë të ngjarë që ta marrin pushtetin ndokund, këto ndryshime politike nuk kanë të ngjarë që të sjellin diçka të mirë për integrimin evropian. BE-ja nuk ballafaqohet me ndonjë kundërshtim të hapur. Mirëpo, sot ajo po përballet me një ‘indiferencë penguese’, pasi shumë nga shtetet anëtare të saj janë gjithnjë e më të preokupuara me sfidat e tyre të brendshme, duke e bërë integrimin evropian pak më shumë se një çështje të rëndësisë së dytë në pjesën më të madhe të kontinentit.

Ata udhëheqës të BE-së që ende dëshirojnë të avancojnë integrimin, më nuk mund të mbështeten në argumentin, të përdorur gjatë krizës financiare, se nuk ka alternativë. Dhe marrëveshja e lejuar e viteve të para të integrimit, tanimë i takon së kaluarës. Nëse dëshirohet që të bëhen përparime të mëtejshme drejt një ‘bashkimi gjithnjë më të ngushtë’, atëherë udhëheqësit e Evropës do të duhet të gjejnë një model të ri që mund të kapërcejë apatinë e thellë të qytetarëve të tyre. /Gazeta Ekonomia

Autor: Daniel Gros – Drejtor i Qendrës për Studime të Politikave Evropiane me qendër në Bruksel. Ai ka punuar për Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ka shërbyer si këshilltar ekonomik në Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Kryeministrin francez dhe ministrin e Financave. Ai është redaktor i ‘Economie Internationale’ dhe ‘International Finance’.

Përgatitur dhe botuar ekskluzivisht nga Gazeta Ekonomia, me autorizim të Project Syndicate. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Project Syndicate.