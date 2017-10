Kush është Richard Thaler, fituesi i Çmimi Nobel 2017 për ekonomi?

3 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Richard Thalerit, babai i ekonomisë së sjelljes, i është dhënë Çmimi Nobel 2017 për shkencat e ekonomisë.

Aktualisht është profesor në Shkollën e Biznesit në Çikago dhe Kryetar i Shoqatës amerikane për Ekonomi. Karriera e tij vazhdon edhe si bashkëdrejtues i projektit për ekonominë e sjelljes në Zyrën Kombëtare të Kërkimeve Ekonomike (NBER). Para se të jepte mësim në Universitetin e Çikagos, ai studioi në Universitetin Cornell dhe Universitetin e Rochester.

Si themelues në fushën e sjelljes së financave, ai është autori i ‘Dridhja’ (2008) dhe ‘Keqbërja: Zhvillimi i ekonomisë së sjelljes’ (2015), i cili në masë të madhe kundërshton besimin e hipotezës së tregut efikas, të prezantuar nga ekonomistët neo-klasik. Ai argumenton se në vend të individëve që veprojnë në formë racionale dhe efikase, ekzistojnë devijime ku agjentët e njeriut veprojnë me gabueshmëri.

Richard Thaler u rrit në Nju Xhersi, u diplomua në universitetin Case Western Reserve. Më vonë ai mori Master dhe Ph.D. në Universitetin Rochester.

I frymëzuar nga letrat e shkruara nga Amos Tversky dhe Daniel Kahneman në vitet 1970, Thaler u tërhoq nga fusha e sjelljes në financa. Ai u mor menjëherë nga gjetjet e tyre që pretendonin se njerëzit bënin gabime të parashikueshme në vendimmarrjen e tyre, kjo e shtyu më tej interesin e tij në këtë fushë.

Fusha e sjelljes në financa kishte filluar të shfaqej vetëm në mesin e viteve ’80-ta. Financimi i sjelljes argumentonte se ekzistonte një model përshkrues i racionalitetit, në vend që të konsiderojë investitorët që veprojnë në mënyrë të ftohtë dhe irracionale. Thaler argumenton se investitorët veprojnë nën ndikimin e paragjykimeve të sjelljes, shpesh që çojnë në vendime më pak se optimale.

Në fillim, hulumtimi i Thalerit u shikua me skepticizëm nga kolegët e tij akademikë. Në një fjalim në Shkollën Ekonomike të Londrës, ai tha se njëzet vitet e para të karrierës së tij u shpenzuan kryesisht duke u përballur me kritika. Shumë mendonin se kërkimi i tij ishte i parëndësishëm. Duke kujtuar se si Milton Friedman e përshkroi veprën e tij duke thënë se “ne nuk duhet të gjykojmë një teori nga realizmi i supozimeve, ne duhet ta gjykojmë atë me vlefshmërinë e parashikimeve të saj”.

Një numër idesh qendrore dolën në fillim të karrierës së tij që i rezistuan supozimeve në ekonomi. Për shembull, ai shkroi mbi ‘efektin e zotërimit’ për të shpjeguar se si individët vendosin një vlerë më të lartë në diçka që kanë, sesa në qoftë se sendi i njëjtë është dikush tjetër. Prova e e këtij ka pasur edhe në tru, siç tregohet nga studimet e Brian Knutson të Universitetit Stanford. Ky fenomen sfidon pikëpamjen racionale ekonomike. Për më tepër, kjo mund të shpjegohet me urrejtjen tonë akute ndaj humbjes.

Thaler gjithashtu diskuton ‘paragjykimin e konfirmimit’, ku individët shpesh do të kërkojnë informacione që mbështesin dhe afirmojnë besimet e tyre ekzistuese dhe ‘paragjykimet në retrospektivë’, ku njerëzit priren të besojnë se kishin parashikuar një ngjarje para se të kishte ndodhur.

Hulumtimi i Thalerit mbi ‘teorinë e perspektivës’ ofroi një mënyrë të re të kuptuarit se si individët reagojnë ndaj tregjeve financiare. Këtu, ai merr një vështrim më të afërt në vendimmarrjen njerëzore. Në thelb, ai tregon se si individët marrin vendime bazuar në inkuadrim, ose konteksti që vendimet vendosen brenda. Thaler argumenton se ‘teoria e perspektivës’ është ndoshta një nga mjetet më të rëndësishme për ekonomistët e sjelljes. Një pjesë e kësaj teorie është aversioni i humbjes, ku dhimbja e humbjes është gati dy herë më e fuqishme se një sasi e barabartë e përjetuar nga fitimet.

Kjo paraqet një problem të madh për investitorët që kontrollojnë portofolin e tyre në baza ditore. Hulumtimi i Thaler tregoi se investitorët që monitorojnë portofolet e tyre më pak përjetojnë më pak humbje ose dhimbje. Nëse investitorët do të kontrollonin portofolin e tyre në baza mujore, në krahasim me baza ditore nga viti 1927-2014, ata do të humbnin 38 për qind më pak. Nëse investitorët do të kontrollonin në një bazë vjetore jashtëzakonisht të disiplinuar, kjo humbje e dukshme do të binte në 27 për qind të kohës. I paraprirë në uljen e ndjenjave të humbjes për të parandaluar vendimmarrjen e dobët, hulumtimi i Thaler synon të ndihmojë individët të marrin vendime më produktive kur të zbatohet në portofolet e tyre.

Kur është fjala për kursimet e pensionit, Thaler ka kryer edhe hulumtime që përdorin ekonominë e sjelljes dhe psikologjinë. Duke pranuar se niveli i kursimeve në SHBA është në rënie, përmes zhvendosjes në shumë punëdhënës që ofrojnë plane të kontributeve të përcaktuara në vend të skemave me përfitime të përcaktuara, ata pranuan se klasa e mesme do të duhet të mbajnë më shumë peshë në planifikimin për daljen në pension.

“Ndërsa kemi kaluar nga skemat me përfitime të përcaktuara në planet e kontributeve të përcaktuara, ne kemi kthyer përgjegjësinë për regjistrimin dhe vendimet e kontributeve për individë, shumë prej të cilëve nuk kanë ekspertizë në këtë fushë”, thotë Thaler.

Thaler dhe Shlomo Benartzi, bashkëkryesues i ‘Grupi Vendimmarrës i Sjellës’ në UCLA, Shkolla e Menaxhimit në Anderson, krijuan një plan që u lejon punëtorëve të rrisin sasinë e kontributit të tyre, me rritjen e pagave të tyre me kalimin e kohës. Në zbatimin e parë të programit, shkalla mesatare e kursimeve të pjesëmarrësve u trefishua gjatë 28 muajve, nga 3.5 për qind në 11.6 për qind.

Puna e Thalerit në fushën e sjelljes së financave kërkon të shpjegojë se si individët mund të përmirësojnë vendimmarrjen e tyre në lidhje me shpërndarjen e aseteve, shikimin e tregjeve financiare, shikimin e mundësive për investime dhe planet e kursimeve të pensionit. Hulumtimi i tij kërkon të kuptojë gabimet e ngulitura në individë dhe zbaton një model që pasqyron mënyrën se si individët veprojnë në baza empirike. /Gazeta Ekonomia