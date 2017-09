Largoni mashtrimin ‘Microsoft Windows Product Key Tech Support’

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

‘Microsoft Windows Product Key Tech Support’ është një ‘Trojan.Tech-Support-Scam’ që paraqet një ekran të bllokuar që ju pengon të hyni në desktopin tuaj të Windows. Ky bllokim i ekran pretendon të jetë ‘Windows Defender’ që iu kërkon të vendosni çelësin e produktit tuaj në mënyrë që të zhbllokoni kompjuterin. Më tej thekson, në anglisht shumë të thyer, se sistemi ishte i bllokuar për shkak se Defender zbuloi e një softuer me qëllim të keq në kompjuterin tuaj.

Fatmirësisht, ekziston një mënyrë për të hequr bllokuesin e ekranit dhe për të fituar çasje në kompjuter përsëri. Në kyçje të ekranit, së pari shkruani B2563-51757-EDC62-429B8-F56AD dhe shtypni butonin OK për të hyrë në modin e mirëmbajtjes të përdorur nga të mashtruesit. Kur modaliteti të aktivizohet, do të shihni një njoftim ku thuhet ‘Support Assistance Override Activated!’.

Shtypni butonin OK në alarmin e mësipërm dhe pastaj vendosni 13764675 në fushë dhe shtypni sërish butonin OK. Tani do të shihni një paralajmërim që thotë ‘Activation Successful!’.

Shtypni përsëri butonin OK dhe tani do të mund të qaseni në desktop.

Për të hequr ‘Microsoft Scam Product Support Key Tech Support’, ndiqni këto hapa:

– Shtypni udhëzimet para se të filloni

– Rifilloni në ‘Safe Mode with Networking’

– Përdorni ‘Rkill’ për t’i dhënë fund programeve të dyshimta

– Përdorni ‘Malwarebytes AntiMalware’ për të skanuar programet e dëmshme dhe të padëshiruar

– Përdorni ‘AdwCleaner’ për të hequr adware-të nga kompjuteri

– Përdorni ‘HitmanPro’ për të skanuar kompjuterin tuaj

– Përdorni ‘Secunia PSI’ për të gjetur programe të vjetruara dhe të rrezikuara /Gazeta Ekonomia