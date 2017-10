Lideri narcist

9 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ne çdo grup disa individë kanë më tepër pushtet se të tjerët. Ai që ka më tepër influencë shpesh supozohet si një lider. Lideri përcaktohet si personi që ushtron influencën më të madhe në një grup për arritjen e qëllimeve të veçanta të grupit. Ka shumë lloje liderësh dhe lidershipi, në varësi nga grupet që drejtojnë nga situatat që krijohen dhe nga veçoritë personale. Ka lider në kohë të kufizuar dhe në kohë të caktuar, por edhe pa kufij kohorë.

Meqenëse ka shumë lloje pushteti, ka edhe mënyra të shumta të sjelljes së lidershipit. Ka qindra studime letrare për përcaktimin e liderit. Një nga studimet më të përhapura është ai i kryer në Universitetin Shtetëror të Ohajos, SHBA, në vitet e ’40-ta. A. W. Halpin dhe B. J. Winer kërkuan nga subjektet që të shënonin se cilat karakteristika të liderit ata e ndjenin se ishin më të rëndësishme. Dy karakteristika më të përmendura ishin kategoria e konsideratës dhe strukturës fillestare. Kategoria e konsideratës përfshinte karakteristika të tilla si fillimi i komunikimit, shpjegimi dhe qartësimi i veprimeve, si dhe rritja e besimit. Ndërsa, struktura fillestare përfshinte sjelljet që drejtonin veprimet e grupit dhe planifikimin e grupit. Ishin edhe dy faktorë minorë: theksimi i produktivitetit dhe i ndjeshmërisë sociale (fleksibiliteti në përshtatjen e planeve).

Janë dy veçori të personalitetit që lidhen më shumë me lidershipin. E para është inteligjenca dhe e dyta verboziteti apo ligjërimi (llafazanëria). Formimi i personalitetit ndikohet nga shumë faktorë – dhe siç e dimë, aq sa ka njerëz ka edhe personalitete, sepse personaliteti është njashtu sikurse shenjat e gishtërinjve, që çdo njeri i ka të veçanta. Ashtu është edhe lideri, personalitet i veçantë i formuar në mënyrë të veçantë, i shkolluar, i edukuar dhe i përgatitur që t’iu prij njerëzve drejt arritjes së qëllimeve të përbashkëta.

Njohja e një lideri, veçorive të personalitetit të tij, praktikes së punës dhe rrjedhës jetësore të tij, gjykimit të vendimeve e veprimeve të tij mund të jetë në shumë mënyra, varësisht nga mentaliteti i shoqërisë në të cilën vepron dhe në të cilën njihen aktivitetet e tij. Praktikisht mund të konstatojmë se një lider njihet në dy mënyra, nga analizimi apo gjykimi i veprimeve që njihen publikisht (mediet, të cilat mund ta interpretojnë në çfarëdo forme) dhe nga praktika personale e qytetarëve drejtpërdrejtë me liderin ose në rrethin e ngushtë të liderit.

Ekzistojnë lider që mënyrë të parë të punës dhe komunikimit me masën kanë modifikimin e sjelljes me qëllim ndikimi te një grup njerëzish (shpëlarje truri) për ta përcjellë dhe përkrahur në vazhdën e aktiviteteve të tij, gjithmonë me tendenca të përshkallëzuara vetjake e interesa ekstreme personale, gjë e cila nuk është e njohur për masën e cila e ndjek. Por, a nuk janë fajtorë vetë masa që arrijnë të ndikohen për një kohë të gjatë nga një lider i tillë?! Që nuk arrijnë të kuptojnë tendencat egoiste të liderit të tyre, sepse askush nuk arrin t’i fsheh qëllimet reale për një kohë të gjatë. Një situatë e tillë më sjellë versione të ndryshme mendimesh në mendje… Një grup i tillë njerëzish nuk janë të aftë të mendojnë dhe analizojnë situata të ndryshme me kokën e tyre, prandaj ndikohen vazhdimisht nga lideri, apo një grup i tillë njerëzish nuk janë të aftë të prodhojnë situata konkrete sociale, politike e ekonomike të dobishme për masën e gjerë, prandaj rreshtohen pas një lideri egoist e lakmitarë për pushtet, apo thjeshtë, që të gjithë qëllojnë të jenë me tendenca personale në atë grup.

Për më tepër, një lider mund të jetë me tipare narciste. Kushdo që vuan nga shqetësimi narcist, siç mund të kuptohet edhe nga emri, mendon se është një person i veçantë dhe unik. Ai prek rreth dy për qind të popullsisë botërore me një normë incidente më të lartë në mesin e meshkujve sesa në atë të femrave. Individët e prekur nga personaliteti narcist janë të bindur se janë krijesa superiore, me vlera të jashtëzakonshme dhe aftësi të rralla.

E konsiderojnë veten si qenie njerëzore më të rëndësishme sesa të tjerët. Pra, mbivlerësohen, duke mëkatuar shumë shpesh me krenarinë dhe arrogancën, sepse e konsiderojnë veten më inteligjentë, më të bukur, më të zotë. Pra, më shumë në gjithçka.

Personat e prekur nga ky shqetësim kanë tendencë që të admirohen dhe të vlerësohen gjithnjë nga ana e të tjerëve. Nuk provojnë asnjë lloj empatie. Presin, gjithmonë dhe zakonisht, një trajtim favorizues nga ana e individëve që takojnë përgjatë jetës së tyre: nga kolegët, kamerierët, miqtë, të afërmit, etj. Duan të admirohen dhe nuk tregojnë as edhe një shenjë ndjeshmërie ndaj nevojave dhe ndjenjave të të tjerëve, përkundrazi.

Rrezikojnë, shpesh, që të zhvillojnë një ndjenjë negative si individë kundrejt të tjerëve.

Dhe kur personat rreth tyre, me të cilët ndoshta kanë ndërtuar çdo lloj marrëdhënie, por më shumë nga rahatia se sa nga sinqeriteti, i ekzagjerojnë aq shumë pritjet e tyre të admirimit dhe të adhurimit, saqë bien në një gjendje depresive të përbërë nga turpi, zhgënjimi i thellë, humori i zi, dëshpërimi dhe nervozizmi, si ndaj vetes edhe ndaj të tjerëve.

Ata lodhin bashkëbiseduesin me sukseset e tyre, me arritjet e fëmijëve të tyre, me takimet, me personat e rëndësishëm rreth tyre. Kompleksohen shpejtë, një ndryshim i vogël në trup, një puçërr tek ata është vragë.

Narcizmi përfshin të gjitha grupet shoqërore. Shkalla është e gjerë për të dashuruarit pas vetes; prej të parëndësishmes deri te shqetësimet e vështira të sëmundjeve. Narcizmi paraqitet në fillim të 18-ve, por edhe më vonë. Karakteristikë themelore e tyre është nevoja për mburrje, veçanti, bukuri (të dashuruar në vetvete), nevoja e pafund për lëvdata, idealizim të tepruar dhe të paskrupullt të gjërave dhe veprimeve të tyre.

Egocentrik dhe jo empatik (të paaftë për bashkëpërjetim), të painteresuar për nevoja të të tjerëve. Flasin në vetën e parë, unë, unë dhe vetëm unë…

Cilado arsye të jetë, këto grupime njerëzish dhe liderësh janë të padobishëm për shoqërinë dhe shtetin, madje janë mjaftë të dëmshëm, prandaj duhet kundërshtuar veprimet dhe mendimet e tyre, derisa të izolohen dhe zhduken mundësitë e tyre të veprimit. /Gazeta Ekonomia

—

Autore: Lirije Cakaj