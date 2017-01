Luftë tregtare Meksikë-SHBA: Kush humbet nga taksa e importit 20 për qind?

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Marrëdhëniet mes Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) vazhdojnë të tensionohen. Pas anulimit të takimit mes Donald Trump dhe homologut të tij, Enrique Pena Nieto, Shtëpia e Bardhë doli me një tjetër ide; atë të vendosjes së një takse prej 20 për qind për mallrat që importohen nga Meksika.

Kjo taksë do të shkojë për të financuar murin e famshëm. Kjo ide vjen pasi presidenti amerikan kërkoi që Meksika të paguajë për murin, ndërkohë që kjo e fundit e hodhi poshtë kategorikisht këtë ide. Donald Trump duket se nuk lëviz nga ideja e tij e murit, dhe që të jetë pikërisht Meksika që ta paguajë ndërtimin e murit gjigand.

Propozimi i një takse të posaçme, gjeneroi edhe rënien e lirë të Pesos meksikane. Nga ana tjetër, Ministri i Jashtëm meksikan deklaroi se, kjo taksë do të dëmtonte në radhë të parë konsumatorin amerikan.

“Një taksë importi për produktet meksikane është një mënyrë për të financuar murin. Por do të jetë konsumatori amerikan ai që do ta financojë murin. Pasi amerikanët blejnë një sërë produktesh meksikane; si avokadot, lavatriçet, televizorët etj, dhe taksa do të kishte impakt të padiskutueshëm në ekonomitë e tyre”, deklaroi ai.

Disa ligjbërës amerikan kanë paralajmëruar gjithashtu administratën Trump ndaj kësaj takse. Nga ana tjetër, Meksika eksporton 80 për qind të produkteve të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pavarësisht deklaratave, kjo taksë do ta dëmtonte seriozisht ekonominë e vendit. Deficiti tregtar i Shteteve të Bashkuara me Meksikën fiksohet në 58.8 miliardë dollarë, por nga ana tjetër, Meksika është tregu i dytë më i madh i eksporteve amerikane.