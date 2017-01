May: Britania do të duhet të formojë një rol të ri në botë

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Britania gjendet në një periudhë të ndryshmeve thelbësore, pas daljes nga Bashkimi Evropian dhe do të duhet të formojë një rol të ri në botë, tha Kryeministrja Theresa May në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.

May, e cila ka argumentuar se vendi synon një marrëveshje tregtare ambicioze me Bashkimin Evropian pas ndarjes, shtoi se Britania do të marrë një rol të ri të lidershipit si një përkrahëse e fortë e biznesit, tregjeve dhe marrëveshjeve të lira tregtare.

“Le të mos nënvlerësojmë rëndësinë e atij vendimi. Britania duhet të kalojë një periudhë të ndryshimeve thelbësore. Ne do të kalojmë një fazë të negociatave të ashpra dhe do të formojmë një rol të ri për vendin në botë”, tha Theresa May në Davos.

Kryeministrja shtoi se Britania ka nisur bisedime mbi lidhje të ardhshme tregtare me vende si Australia dhe India. Ndërkohë, Ministri i Financave Phillip Hammond tha se sektori i shërbimeve financiare do të jetë prioritet për qeverinë gjatë negociatave.

“Homologët europianë e dinë se në një marrëveshje gjithëpërfshirëse tregtare me Britaninë duhet të përfshihen shërbimet, pasi ne kemi një ekonomi të bazuar kryesisht në ofrimin e shërbimeve”, tha Hammond.

Ai shtoi gjithashtu se një sasi e madhe e transaksioneve financiare të Evropës kalojnë mes sektorit financiar të Londrës, të quajtur City.