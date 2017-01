Mbi 4 mijë familje, në varfëri të skajshme në Mitrovicë

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Skenderaj e Vushtrri, si dhe në Drenas e Istog, me social jetojnë 6.406 familje, më së shumti në Mitrovicë, 2.089 familje, në Vushtrri 1.431 dhe Drenas 1.336 familje. Shkallë më të ulët të varfërisë ka Istogu me 517 familje në asistencë sociale dhe Skenderaj me 853 familje.

Për shumë familje serbe të komunave në jug përkujdeset Enti për Sigurime Sociale i Republikës së Serbisë.

Shkallë më të ulët të varfërisë ka Istogu me 517 familje në asistencë sociale dhe Skenderaj me 853 familje.

Në komunën e Mitrovicës, me social jetojnë hiç më pak se 2089 familje, por janë edhe po aq familje të tjera që jetojnë në varfëri të skajshme, por që për shkak të kritereve kanë mbetur jashtë skemave sociale, e që sipas Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale në Komunën e Mitrovicës, paraqesin shifra alarmante.

Miran Salihu, drejtor i QPS-së në Mitrovicë i tha ‘Zërit‘ se shkalla e varfërisë në komunën e Mitrovicës ka arritur në mbi 30 për qind dhe se është më e larta në Kosovë. Ai shtoi, se kriteret tepër të ashpra kanë bërë që edhe familje të tjera të varfra të mbesin jashtë skemës sociale. “Në këtë kategori hyjnë ato familje që nuk kanë fëmijë nën moshën 5-vjeçare dhe për këtë shkak nuk realizojnë asistencën sociale”, thotë Salihu. Sipas tij, të gjitha lëndët për familjet serbe në asistencë sociale janë dërguar në veri të Mitrovicës, në QPS-në e atjeshme dhe se ata merren me to.