Miliarderët e rajonit sipas revistes Forbes

Revista Forbes e ka publikuar listën me personat më të pasur për vitin 2016, ku listohet edhe vendet e rajonit.

SHBA është vendi me më shumë milionerë në botë, pastaj Kina, përderisa në Evropë vendin e parë e ndajnë Gjermania dhe Britania e Madhe janë me nga 120 milionerë, kurse e treta është Rusia me 88 milionerë, kurse në vijim e keni gjendjen e milionerëve në Ballkan.

Njeriu më i pasur në Serbi është Filip Cepter, pasuria e të cilit arrinë 5 miliardë dollarë, pastaj Miodrag Kostiq, pronar i MK Group me 540 milionë dollarë pasuri.

Në Slloveni më të pasur janë Iza dhe Samo Login, ku pasuria e tyre arrinë 700 milionë dollarë.

Në Kroaci më i pasur është nga familja Luksiq me 15 miliardë dollarë.

Në Maqedoni, Forbes thotë se në krye të personave më të pasur është Jordan Kamçev, pronari i Orka Holding, me 238 milionë dollarë, kurse i dyti është Minço Jordanov, pronar i Makstil me 234 milionë dollarë.