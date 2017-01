Ministria e Bujqësisë përkrah projekti ‘Zona Ekonomike’ në Viti

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Zëvendësministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), Vezir Januzi në një takim me kryetarin e Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, kanë diskutuar lidhur me zbatimin e projektit për Zonën Ekonomike në këtë komunë, si dhe për përfshirjen e fermerëve dhe agrobizneseve në këtë zonë.

Gjatë takimit mes tjerash, ata janë pajtuar për një bashkëpunim dhe koordinim të të gjitha aktiviteteve që ndërlidhen me këtë projekt, i cili sipas tyre është me interes ekonomik që do të ndikojë edhe në zhvillimin e mëtejmë të bizneseve të kësaj ane.

Po ashtu, gjatë takimit është folur edhe për zhvillimet e sektorit të bujqësisë në këtë komunë, si dhe efektet të cilat po japin grantet investive dhe pagesat direkte të MBPZHR-së.

Ndërkaq, zëvendësministri Januzi e ka njoftuar kryetarin edhe për Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural të këtij viti, përmes të cilit, ai ka thënë se do të gjejnë mbështetje edhe fermerët e Vitisë.