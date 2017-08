Muaji korrik ngrit çmimet

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Çmimet e ushqimeve në Kosovë po vazhdojnë të rriten për çdo ditë. Në muajin korrik të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, shkalla e ngritjes së çmimeve, apo e inflacionit është 1.7 për qind. Këtë e ka bërë të ditur Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në raportin ‘Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)’.

Sipas ASK-së ky ngritja e çmimeve ka ndodhur tek produktet ushqimore.

Këtë vit ngritje të çmimit ka pasur edhe në energjinë elektrike me 25.9 për qind krahasuar me vitin e kaluar.

Ngritje e çmimeve të konsumit vërehet te nëngrupet mish me 1 për qind, pemë me 4.3 për qind, sheqer dhe ëmbëlsira me 5.5 për qind, kafe, çaj dhe kakao me 10.6 për qind, ujë mineral, pije joalkoolike, lëngje nga pemët dhe perimet me 1.1 për qind, duhan me 5.6 për qind, rrymë, gaz dhe lëndë djegëse të tjera me 16.6 për qind – ngritje e çmimit të energjisë elektrike në muajin korrik 2017 për 25.9 për qind, krahasuar me tarifat verore të muajt korrik të vitit 2016 dhe përdorimi i pajisjeve për transportin personal me 3.2 për qind.

Ngritja u neutralizua, kryesisht nga rënia e çmimeve në këtë periudhë te nëngrupet blerja e automjeteve me -1.6 për qind, pajisjet telefonike dhe të telefaksit me -7.9 për qind, pajisjet audio-vizuele, fotografike për përpunimin e informatave me -6.9 për qind, me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej -0.3 për qind në IHÇK. /Gazeta Ekonomia