A mund ta zëvendësojë Bitcoin dollarin?

Propozimet për reformën monetare, qoftë e butë apo radikale, janë gjithmonë dhe kudo nga disa teori themelore të parave. Një javë më parë i kalova dy ditë duke folur me një grup teknologësh dhe avokatësh – ndoshta duhet të them ‘kodues dixhital’ dhe ‘kodues ligjor’. Rregullat e ‘Shtëpisë Chatham’ nuk më lejojnë të bashkoj pikëpamjet me njerëzit e vërtetë, por në vetvete pikëpamjet janë gjë e rëndësishme.

Për aq sa e kuptoj, është e rëndësishme të theksojmë se nuk kishte marrëveshje mbi detajet, teknologët e shohin veten si krijues të një forme të parasë të lëshuar nga shtetet e pavarura, sepse rregullat e krijimit të parasë kufizojnë çështjen në një sasi të caktuar. Sot, mungesa e argumenteve dhe besimi se mungesa do të jetë në vitet e ardhshme, supozohet të mbështes vlerën e argumenteve. Është e rëndësishme se asnjë besim i tillë nuk mund të lidhet me paratë e lëshuara nga shteti; shumë shtete shihen si abuzues të besueshëm të çështjes së parasë për qëllimet e tyre. Kriptovaluta është ari dixhital, ndërkohë që monedha është thjesht letër, e cila i nënshtrohet mbingarkesës dhe amortizimit.

Nga kjo pikëpamje, mbajtësit apo përdoruesit e tanishëm të kriptovalutës janë thjeshtë adoptuesit e hershëm. Pasi të gjithë të tjerët ta kuptojnë fuqinë e saj, atëherë ata do të dëshirojnë të kalojnë dhe vlera e monedhës do të shembet. Perspektiva (e luhatshme) e këtij kalimi përfundimtar sot po shfaqet në kursin e këmbimit ndërmjet kriptovalutës dhe monedhës.

Sipas teorisë, një nga kriptovalutat do të jetë monedha e ardhshme globale, duke zëvendësuar dollarin, por askush nuk e di se cila prej tyre. Ata që investuan në fillim në Facebook, tashmë të gjithë janë milionerë; gjithashtu dhe adoptuesit e hershëm të kriptovalutës do të janë tillë, por cila kriptovalutë do të jetë ajo? Kjo është ajo që mungon marrëveshja për detajet.

Një nga gjërat më interesante rreth pikëpamjes teknologjike të botës është dyshimi i thellë, madje dhe frika, rreth besimit të çfarëdo lloji. Ata vlerësojnë shumë mirë shkallën në të cilën shoqëria moderne është ndërtuar si një rrjet i premtimeve të ndërlidhura dhe të mbivendosura për të paguar, por ata nuk e pëlqen këtë pjesë. Monedhat nuk janë të besueshme, gjithashtu premtimet për ta paguar atë janë dyfish pa besim. Një mënyrë për t’i zgjidhur të gjitha këto premtime është duke përdorur teknologjinë e ashtuquajtur ‘kontratë të zgjuar’, në mënyrë që të sigurohen pagesat e premtuara duke i bërë ato automatikisht, në thelb si një sistem i bazuar në kapital në vend të borxhit. Në fakt, ne kemi një version të ‘Shoqërisë së mirë financiare’, prezantuar nga Henry C. Simons, ku kriptovaluta peer-to-peer [është një model i decentralizuar ku dy individë ndërveprojnë për të blerë ose shitur mallra dhe shërbime drejtpërdrejt me njëri-tjetrin, pa ndërmjetësim nga një palë e tretë ose pa përdorimin e një shoqërie biznesi] zë vendin e parave në rezervë për 100 për qind. Ai iu përgjigj rënies globale të Depresionit të Madh; kriptovalutat po i përgjigjen krizës së fundit financiare.

Unë këtë e shoh nëpërmjet lenteve të parave, të cilat e vendosin bankën në qendër të vëmendjes, e shohin bankën si një shkëmbim të IOU-ve [është një dokument joformal që pranon një borxh dhe ky borxh nuk përfshin domosdoshmërisht një vlerë monetare pasi ajo mund të përfshijë edhe produkte fizike] dhe e shohin paranë si asgjë më shumë se sa forma më e lartë e marrëveshjes. Është një pikëpamje e zhvilluar jo aq shumë rreth një ideali filozofik, por më tepër si një mënyrë për të kuptuar veprimin e botës siç ekziston aktualisht, jashtë dritares siç ishte. Në atë botë, sistemi i pagesave është në thelb një sistem marrëveshjesh, në të cilin kompensimi i premtimeve për të paguar qartë bëhet me përdorimin minimal të parave. Dhe çmimet lindin nga aktiviteti i tregtarëve që kërkojnë fitim, të cilët gëlltisin luhatjet e kërkesës dhe ofertës duke u përgatitur për të marrë ndonjë tepricë në bilancin e tyre, duke u mbështetur në tregjet e marrëveshjes për të financuar luhatjet e inventarit. Dikush mund të imagjinojë automatizimin e këtij aktiviteti, teknologjia blockchain [është një libër i digjitalizuar, decentralizuar, publik i të gjitha transaksioneve të kriptovalutave] mund të jetë e dobishme për këtë punë, por nuk mund të imagjinojmë eliminimin e elementit të marrëveshjes, kjo nuk është një gabim, por një veçori.

Ky këndvështrim tërheq vëmendje të veçantë për vendin ku tregjet janë duke u transformuar në mënyrë që një kriptovalutë të shkëmbehet me një tjetër dhe veçanërisht për vendin që kjo kriptovalutë të konvertohet në monedhë. Diçka po ndodh në ato tregje, duke bërë zgjerimin dhe tkurrjen e bilancit të gjendjes, në kërkim të fitimit të pritur. Kriptovaluta ka frikë nga marrëveshja, por dyshoj që së shpejti do ta zbulojnë se marrëveshja është një veçori jo një lëshim, kjo do të kërkojë që ata të rishikojnë teorinë implicite monetare që nënkupton kodimin e tyre. Deri më sot, teknologët duket se kanë ndjerë se nuk kanë asgjë për të mësuar nga funksionimi i sistemit monetar dhe financiar ekzistues, pasi përçarja e tyre synon ta zëvendësojë atë me diçka më të mirë. Por, nga pikëpamja e parave, është institucioni i marrëveshjes që është çrregulluesi i vërtetë ndërmjet nesh dhe kriptovalutës. Ashtu siç na mësoi Walter Bagehot, shumë kohë më parë, nuk është ta eliminojmë marrëveshjen, por ta menaxhojë atë dhe se “Rruga Lombard ka shumë para për të menaxhuar”. /Gazeta Ekonomia

Autor: Perry G. Mehrling – Profesor i ekonomisë, Kolegji Barnard