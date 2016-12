Mustafa: Buxheti do të ketë efekte pozitive makroekonomike

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka deklaruar se fakti se është arritur marrëveshje që për herë të parë të kemi një buxhet 2 miliardë euro, do të ketë efekte pozitive makroekonmike për vendin.

Ai këto komente i bëri gjatë një konference për media me ministrin e Financave, Abdullah Hoti, ku tha se aprovimi i buxhetit është hapi i parë dhe me këtë buxhet Qeveria do t’i përmbush interesat e qytetarëve.

“Me këtë buxhet japim impulsin kryesore të nisjes së përmbylljes së aspektit infrastrukturor. Buxheti nuk është social, por zhvillimor”, ka deklaruar Mustafa.

Kurse, ministri Hoti tha se buxheti është i qëndrueshëm.

“Ne kemi diskutar për buxhet me komuna dhe për herë të parë është biseduar edhe me shoqëritë civile. Parimet kryesore janë ruajta e qendrueshmërjsë së këtij buxheti duke pas rritje kapitale, ky buxhet ka mbështetje të plotë tek Fondi Monetar Ndërkombëtar”, tha ai.

Sipas Hotit, ky buxhet siguron rritje ekonomike së paku për 4 përqind.