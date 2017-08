Nevoja për gjalpë shkakton ‘krizë’ në Evropë

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Evropianët po konsumojnë gjithnjë e më shumë gjalpë në një kohë kur çmimet kanë prekur qiellin, rezervat po mbarojnë dhe gjigantët e qumështit po paralajmërojnë për një mungesë të afërt.

Chef Severine Nobis, e cila drejton një shkollë për bërjen e pastave në kryeqytetin francez tha për CNBC se frika e tregut për mungesën e gjalpit nuk duhet të injorohet.

“Frika e vërtetë do të ishte zgjerimi i ndryshimeve globale në zakonet e të ngrënit. Nëse kërkesa për gjalpë do të shpërthente mund të ketë një mungesë dhe në këtë rast, çmimi i ëmbëlsirave do të shpërthejë”, tha ajo përmes e-mailit.

“Sot prodhuesit e qumështit prodhojnë por me humbje. Ne duhet ta rishikojmë sistemin në mënyrë që ata të mund të jetojnë, të shmangin mbylljen e fermave të qumështit si dhe të shmangin mungesën e gjalpit në të ardhmen”, shpjegoi ajo.

Në fillim të korrikut, shefi i Arla, kompania e katërt e qumështit në botë, Peder Tuborgh shkaktoi një valë paniku mes konsumatorëve kur ai sugjeroi se qumështi i pamjaftueshëm që merrte nga furnizimi i fermerëve mund të rezultonte në mungesë të gjalpit.

Tuborgh tha për BBC se blerësit në të gjithë Evropën do të fillojnë ta ndiejnë ndikimin gjatë muajve të ardhshëm.

Ndërsa paralajmërimet e tij u hodhën papritmas si ‘zhurmë’ nga Bashkimi Kombëtar i Fermerëve, rasti mbetet që një rritje e kërkesës për gjalpë vjen në një kohë kur prodhimi i qumështit është në rënie dhe çmimet po rriten.

Mungesa e qumështit raportohet të jetë veçanërisht e mprehtë në Francë, ku fermerët kanë shqetësime për një sasi prej 350 mijë ton qumësht pluhur, gjë që ul çmimet edhe më tej.

Në qershor, çmimet e gjalpit u rritën me 14 për qind dhe kjo arritje ishte më e larta e të gjitha kohërave, sipas shifrave zyrtare të lëshuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. Sipas Bashkimin Evropian, një masë e rezervave të gjalpit kishte rënë në vetëm 1,396 ton deri në fund të majit. Kjo shënoi një rënie prej 99 për qind nga 92,548 ton të mbajtur në maj 2016.