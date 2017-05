Një atmosferë ‘Watergate’

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Një gjë e tillë nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë amerikane – shefi i Shtëpisë së Bardhë shkarkon nga detyra shefin e FBI-së, në një kohë kur ky po drejtonte hetime, të cilat mund të bëheshin të rrezikshme për Presidentin. James Comey po hetonte përpjekjet e Rusisë për ta ndikuar fushatën elektorale në SHBA. Në fund të fundit me synimin për t’i shtruar Donald Trumpit rrugën për në Shtëpinë e Bardhë dhe për të dëmtuar konkurrenten e tij, Hillary Clinton.

Javët e fundit, administrata i hodhi poshtë të gjitha kritikat se ka bashkëpunuar me Kremlinin gjatë fushatës elektorale 2016. Por hetime përkatëse të FBI-së ende po vazhdojnë. Që të shkarkosh pa marrë fund ato shefin e institutucionit të policisë, lë një shije të hidhur, politike. Tani nuk janë vetëm demokratët që druhen se Donald Trumpi do të emërojë një drejtor të FBI-së, i cili t’u japë fund shpejt hetimeve. Me këtë nuk do të dilte kurrë në dritë e gjithë e vërteta për ndikimin politik të Moskës.

Presidenti i SHBA në vështirësi

Vendimi i Trumpit e dëmton besueshmërinë e institucioneve politike në Uashington. Prestigji i klasës politike mund të arrijë pika të reja të ulëta, zhgënjimi nga politika do të shtohet. Presidenti gjoja dëshiron një fillim të ri për FBI. Trumpi e argumenton shkarkimin e Comey-it me sjelljen e tij në aferën e emailit rreth Hillary Clintonit. Por këtë nuk ia beson askush, as kolegët e partisë së tij. Në fund të fundit, ishte vetë Trumpi që nuk la lëvdata pa bërë për Comey-in në këtë çështje – duke qenë se hetimet në momentet e fundit të fushatës elektorale e rënduan në mënyrë ekstreme rivalen e tij. Që ta shkarkosh shefin e FBI-së, muaj më vonë, pikërisht për këtë: është i lig ai që i vete mendja për ters.

Nxjerrja me detyrim në pension e Comey-it mund të shkaktojë një tërmet politik në Uashington. Ky vendim të kujton skandalin e ‘Watergate’. Në fund të fundit edhe Richard Nixoni shkarkoi në fillim të viteve 1970 një hetues të posaçëm, i cili i kishte kuptuar makinacionet e tij. Por Nixonit iu desh të jepte dorëheqjen – e vërteta nuk qe e mundur të fshihej gjatë. Trump mund të ketë fuqinë për ta shkarkuar Comey-in. Por demokratët dhe disa republikanë, do t’i vazhdojnë kërkimet për të mësuar, nëse ekipi elektoral i Trumpit është marrë vesh me instancat ruse. Dëshmitë për këtë deri tani mungojnë. Por kjo mund të ndryshojë. /Deutche Welle