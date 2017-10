Një tjetër befasi e Çmimi Nobel 2017 për ekonomi

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Fituesi i këtij viti i Çmimi Nobel për shkencat e ekonomisë, Richard Thaler i Universitetit të Çikagos, është një zgjedhje e diskutueshme. Thaler është i njohur për ‘ekonominë e sjelljes’ (dhe nëngrupit të saj – sjellja financiare), që është studimi i ekonomisë dhe financave nga perspektiva psikologjike. Për disa ekonomistët, ideja që hulumtimi psikologjik duhet të jetë edhe pjesë e ekonomisë për vite me radhë ka gjeneruar armiqësi.

Por jo nga unë. Më duket e jashtëzakonshme që Fondacioni Nobel zgjodhi Thaler-in. Nobel-i për ekonomi tashmë i është dhënë dhe njerëzve që mund të klasifikohen si ekonomistë të sjelljes, duke përfshirë George Akerlof, Robert Fogel, Daniel Kahneman, Elinor Ostrom dhe mua. Me shtimin e Thaler-it, tani përbën rreth gjashtë për qind të të gjitha çmimeve të dhëna për Nobel-in për ekonomi.

Por shumë njerëz në ekonomi dhe financa besojnë se mënyra më e mirë për të përshkruar sjelljen njerëzore është të evitojnë psikologjinë dhe në vend të kësaj të modelojnë sjelljen njerëzore si optimizim matematikor nga individë të veçantë dhe egoistë të pamëshirshëm, duke iu nënshtruar kufizimeve buxhetore. Natyrisht, jo të gjithë ekonomistët, apo edhe shumica pajtohen me këtë pikëpamje, siç dëshmohet nga fakti se unë dhe Thaler-i në vitet e kaluara jemi zgjedhur Kryetar të Shoqatës amerikane për Ekonomi, organ kryesor profesional për ekonomistët në Shtetet e Bashkuara (SHBA). Por shumë nga kolegët tanë padyshim se pajtohen.

Ishte viti 1985 ku u takova për herë të parë me Thaler-in, atëherë ai ishte profesor në Universitetin Cornell. Isha në një vizitë në Cornell, ku ai dhe unë ecëm së bashku nëpër kampus dhe zbuluam se kishim ide dhe qëllime të ngjashme kërkimore. Për 25 vite, që nga viti 1991, ai dhe unë bashkëorganizuam një sërë konferencash akademike mbi ekonominë e sjelljes, nën kujdesin e Zyrës Kombëtare të Kërkimeve Ekonomike të SHBA-ve.

Megjithaatë, gjatë gjithë këtyre viteve ka pasur antagonizëm – madje edhe atë që duket të jetë animus real – në drejtim të axhendës tonë të kërkimit. Thaler një herë më tha se Merton Miller, fitues i Çmimi Nobel 1990 për ekonomi, nuk e shikonte me sy kur kalonte në korridor të Universitetit të Çikagos.

Miller shpjegoi gjerësisht arsyetimin e tij, në një artikull të vitit 1986 të quajtur ‘Racionaliteti i sjelljes në financa‘. Miller pranoi se nganjëherë njerëzit janë viktima të psikologjisë, por ai këmbëngul se tregimet për gabime të tilla janë ‘pothuajse krejtësisht të parëndësishme’. Fjalia përmbyllëse e rishikimit të tij citohet gjerësisht nga admiruesit e tij se “që ne të abstraktuar nga të gjitha këto histori në ndërtimin e modeleve tona nuk është për shkak se historitë nuk janë interesante, por sepse ato mund të jenë shumë interesante dhe në këtë mënyrë na largojnë nga forcat e përhapura të tregut që duhet të jetë shqetësimi ynë kryesor”.

Stephen A. Ross i Institutit të Massachusetts për Teknologji (MIT), një teoricien tjetër financiar i cili mund të ishte një fitues i mundshëm i Çmimi Nobel për ekonomi, ku vdiq papritur në mars, argumentoi në vija të ngjashme. Në librin e tij ‘Financa Neoklasike‘, i vitit 2005, ku ai u largua nga psikologjia, duke preferuar të ndërtonte një ‘metodologji të financave si pasojë e mungesës së arbitrazhit’. Me fjalë të tjera, mund të mësojmë shumë për sjelljen e njerëzve vetëm nga vëzhgimi se nuk ka kartëmonedha të hedhura prej dhjetë dollarësh në trotuaret publike. Megjithatë psikologjikisht disa njerëz janë të vendosur, mund të vini bast se ata do t’i marrin prapë ato para paratë sapo t’i gjejnë.

Miller dhe Ross kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në teorinë financiare. Mirëpo, rezultatet e tyre nuk janë përshkrimet e vetme të forcave ekonomike dhe financiare që duhet të na interesojnë, për këtë Thaler ka qenë një kontribues i madh në hulumtimin e sjelljes duke e demonstruar këtë.

Për shembull, në vitin 1981, Thaler dhe Hersh Shefrini i Universitetit të Santa Clara avancuan ‘teorinë ekonomike të vetëkontrollit‘ përshkruan fenomenet ekonomike në pamundësinë e njerëzve që t’i kontrollojnë impulset e tyre. Sigurisht, njerëzit nuk kanë probleme të motivojnë veten që të marrin kartëmonedhën prej dhjetë dollarësh të gjetur në trotuar. Këtu nuk ka çështje të vetëkontrollit. Por ata do të kenë vështirësi t’i rezistojnë impulsit për ta shpenzuar atë. Si rezultat, shumica e njerëzve shpenzojnë shumë pak vite gjatë daljes në pension.

Ekonomistët këtë duhet të dinë se njerëzit bëjnë gabime të tilla në mënyrë të përsëritur. Për gjatë karrierës, duke përfshirë dhe punën me Shlomo Benartzi dhe të tjerë të Universitetit të Kalifornisë, Los Anxhelos (UCLA), Thaler ka propozuar mekanizma që do ta bëjnë ndryshimin e ‘arkitekturës së zgjedhjes’ të këtyre vendimeve. Të njëjtët njerëz, me të njëjtat probleme të vetëkontrollit, mund të jenë të aftë për të marrë vendime më të mira.

Përmirësimi i sjelljes së kursimit të njerëzve nuk është një çështje e vogël apo e parëndësishme. Në një farë mase, kjo është një çështje jete ose vdekje dhe përcakton nëse ne arrijmë përmbushjen dhe kënaqësinë në jetë.

Thaler ka treguar në hulumtimin e tij se si të përqendrohet më shumë në pyetjet ekonomike mbi problemet reale dhe të rëndësishme. Programi i tij i hulumtimit ka qenë i dhimbshëm dhe ai ka krijuar një trajektore kërkimore për studiuesit e rinj dhe inxhinierët social që shënon fillimin e një revolucioni të vërtetë dhe të qëndrueshëm shkencor. Unë nuk jam i kënaqur për të – ose për profesionin. /Gazeta Ekonomia

Autor: Robert J. Shiller – Fitues i Çmimi Nobel 2017 për ekonomi. Është profesor i ekonomisë në Universitetin Yale dhe bashkëkrijues i Indeksit të çmimit të shtëpive ‘Case-Shiller‘. Gjithashtu, është autor i librit ‘Bollëku irracional‘, edicioni i tretë është botuar në janar 2015-së dhe së fundi bashkëautor me George Akerlof i librit ‘Kapja e të çmendurve: Ekonomia e manipulimit dhe mashtrimit‘.

Përgatitur dhe botuar ekskluzivisht nga Gazeta Ekonomia, me autorizim të Project Syndicate. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Project Syndicate.