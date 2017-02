Pagat minimale në BE, kryeson Luksemburgu, Bullgaria e fundit

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Deri më tani, 22 nga 28 vende anëtare të Bashkimit Evropian (BE) kanë një pagë minimale kombëtare, duke përjashtuar kështu Danimarkën, Italinë, Qipron, Austrinë, Finlandën dhe Suedinë.

Sipas të dhënave të EUROSTAT, Luksemburgu ka pagën minimale më të lartë në BE, në 1,999 euro. Paga minimale më e ulët në bllok rezulton në Bullgari, me 235 euro.

EUROSTAT bën një ndarje të BE-së në 3 grupe kryesore bazuar në nivelin e pagave. Në Janar 2017, 10 vende anëtare në lindje të bllokut, kishin një pagë minimale prej 500 euro në muaj.

Pas Bullgarisë që ka pagën minimale kombëtare më të ulët, vjen Rumania me 275 euro. Në këtë kategori ndodhen edhe Republika Çeke, Kroacia dhe Polonia me një pagë minimale prej 407,433 dhe 453 euro në mënyrë respektive.

Në jug të rajonit renditen 5 vende anëtare me një pagë minimale nga 500 deri në 1,000 euro në muaj. Këtu përfshihet Portugalia, Greqia, Malta, Sllovenia dhe Spanja.

Në 7 vendet anëtare të mbetura në veri dhe perëndim të BE-së, pagat minimale janë sipër 1,000 euro. Luksemburgu ka pagën minimale më të lartë me 1,999 euro, ndjekur nga Irlanda dhe Holanda me 1,563 dhe 1,552 secila.

Të gjithë vendet e kategorisë së tretë kanë një nivel më të lartë të pagës minimale se në Shtetet e Bashkuara. Krahasuar me vitin 2008, ndër vendet anëtare të BE, paga minimale ka rënë vetëm në Greqi me 14 për qind. Bullgaria ka pasur rritjen më të madhe krahasuar me këtë periudhë, apo me 109 për qind. /ScanTV