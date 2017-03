Pas BERZH-it edhe BEI i hedh sytë nga projekti TAP

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Projekti i gazsjellësit Trans Adriatic Pipeline duket se gjithnjë e më shumë po tërheq vëmendjen e institucioneve financiare ndërkombëtare. Pas Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim duket se është radha e BEI-t (Bankës Evropiane të Investimeve) që të shfaqë interes për të kredituar ndërtimin e projektit. Është drejtoresha për Evropën Juglindore në BEI, Flavia Palanza, e cila ka konfirmuar lajmin pas takimit që u zhvillua me drejtorin e përgjithshëm të projektit të Korridorit Jugor të gazit.

Sipas drejtuesve, BEI ka në plan të financojë projektin TANAP dhe TAP.

“Ne jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e këtyre projekteve dhe kjo do të mbahet në konsideratë kur do të merret vendimi final për operacionin financiar”, tha Palanza.

Sipas saj, Banka Evropiane e Investimeve ende nuk e ka vendosur shifrën finale, por mendohet se ajo do të jetë në rreth 2 miliardë euro.

Në mesin e vitit 2016, ishte drejtori për Energjinë në BERZH, Riccardo Puliti, i cili deklaroi se banka po shihte mundësinë për të grumbulluar një hua prej 1.5 miliardë eurosh për këtë projekt, nga të cilat 1 miliard do të duhen të merren nga institucionet e tjera dhe pjesa tjetër, 500 milionë euro, do të sigurohet nga vetë BERZH.

Kjo do të ishte huaja më e madhe që BERZH do të mund të siguronte.

Gazsjellësi TAP, që do të shtrihet në një gjatësi 870 kilometër, do të lidhet me gazsjellësin Trans Anatolian Pipeline (TANAP) në kufirin turko-grek. Kapaciteti fillestar do të jetë 10 miliardë metër kub gaz natyror në vit, për të arritur në 20 miliardë metër kub.