Pasaporta e Kosovës më e dobëta në Ballkan

Indeksi i Pasaportave, i renditi shtetet ballkanike anëtare të Bashkimin Evropian dukshëm më mirë se sa fqinjët e tyre joanëtar në BE.

Indeksi, i cili rendit vendet bazuar te vendet që mund të vizitosh me pasaportat përkatëse mes pikëve 1 dhe 94, e kategorizoi Kroacinë në vendin e 14 pasi me pasaportën e saj mund të vizitosh 144 vende pa vizë.

Bullgaria dhe Rumania, gjithashtu anëtarë të BE-së, zunë të dyja vendin e 15, pasi shtetasit e tyre mund të vizitojnë 143 vende pa vizë.

Vendet joanëtare në BE të Ballkanit u ndodhën në mesin e renditjes.

Serbia u rendit e 38-ta me 113 vende pa viza, ndërsa Maqedonia ndau vendin e 41 me Federatën Ruse, shtetasit e të cilëve mund të vizitojnë 108 vende. Nga ana tjetër Mali i Zi zuri vendin e 43 me 105 shtete. Bosnja dhe Hercegovina zuri vendin e 46 me 101 vende të vizituara pa viza, ndërsa Shqipëria u rendit në vendin e 47 me qasje në 96 shtete.

Vendi i renditur më keq në Ballkan ishte Kosova, në pozicionin (84), pavarësia e të cilës është sfiduar nga Serbia duke penguar kështu angazhimin në shumë organe botërore. Renditja e Kosovës e bën pasaportën e këtij vendi më pak ‘të fuqishmin’ në Evropë, pasi lejon qasje në vetëm 41 vende.

Indeksi i Pasaportave renditi 193 vende anëtare në OKB dhe gjashtë territore, Taivanin, Makaon, Hong Kongun, Kosovën, Territoret Palestineze dhe Vatikanin, duke i pozicionuar në 94 vlerësime.

Pasaporta më e fuqishme i përket Singaporit, pasuar nga Gjermania, Suedia dhe Koreja e Jugut.

Në vendin e fundit është Afganistani, Iraku dhe Pakistani, paraprirë nga Siria dhe Somalia. /Gazeta Ekonomia