Pesë vegla dhe aplikacione pa pagesë për marketing në Instagram

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Marketingu në Instagram po bëhet gjithnjë më popullor, në fakt vetëm këtë javë Instagram ka treguar se tani ka më shumë se dy milionë reklamues aktivë në platformë.

Duke pasur parasysh këtë, nuk është për t’u habitur që mjete dhe aplikacione të ndryshme po zhvillohen për të ndihmuar me përpjekjet e tilla – këto mjete iu ofrojnë filtra më të mirë, njohuri analitike, kapacitete planifikimi, këshilla për rritje dhe opsione të monitorimit në mesin e shumë mundësive të tjera.

Për t’iu ndihmuar që të renditni listën gjithnjë në rritje të veglave të Instagram, Gazeta Ekonomia ka zgjedhur pesë aplikacionet më të mira që përdoren, që i shtojnë vlerë çdo strategjie të marketingut në aplikacion, të cilat janë pa pagesë ose përfshijnë një pagesë për shfrytëzim të përkohshëm.

1. Awario

Awario është një mjet i monitorimit të mediave sociale. Këtu gjen përdorimin e çdo fjalie (apo fjalë kyçe/tag) të përdorura në të gjitha platformat kryesore të mediave sociale, përfshirë dhe Instagram-in.

Për të gjetur përmendjen e markës/brendit ose produktit tuaj në Instagram në mënyrë specifike, ju duhet të krijoni një alarm dhe të hiqni dorë nga të gjitha platformat e tjera të mediave sociale dhe ueb.

Ju do të shihni përmendjen me dhe pa #hashtag dhe ju mund të përgjigjeni për çdo përmendje pa u shkyçur nga paneli i kontrollit. Gjithashtu mund të lidhni shumë llogari në Instagram dhe të përgjigjeni duke përdorur ndonjë prej atyre pa pasur nevojë të identifikoheni dhe të shkyçini.

Awario gjithashtu iu ndihmon të përcaktoni se cilat përmendje ju duhet t’i kushtoni vëmendje duke zgjidhur përmendje bazuar në numrin e ndjekësve të llogarive të përmendura. Kjo nuk është gjithmonë matja kryesore për të gjitha markat, por ajo shërben si një nxitje e dobishme për përgjigje, veçanërisht të profileve të larta.

Po ashtu, Awario mund t’iu tregojë një listë të ndikueseve të Instagram-it që kanë lidhje me markën (njerëzit që kanë përmendur shumë produktin tuaj dhe kanë një numër të madh ndjekësish), ndërsa ka gjithashtu kapacitete për të prodhuar raporte mbi matjet e përmendura nga paneli.

Opsionet e mundshme: Awario ofron një gjykim të lirë për dy javë. Plani fillestar, i përshtatur për kompanitë e vogla, kushton 19 dollarë në muaj (10 alarme, përdorues të pakufizuar).

Version pa pagesë: https://awario.com/

2. Buffer

Buffer është një aplikacion planifikimi që iu lejon të vendosni publikimet që do të publikohen në të gjitha rrjetet kryesore sociale nga paneli i juaj edhe pse ai punon pak më ndryshe për Instagram-in.

Për shumicën e platformave, është në thelb procesi ‘vendos dhe harro’ – ju zgjidhni një kohë që dëshironi të publikoni një postim dhe në cilin rrjet, Buffer do të kujdesen për pjesën tjetër. Instagram megjithatë nuk lejon që mjetet e palës së tretë të postojnë drejtpërdrejt në aplikacion, prandaj pasi ta caktoni postimin në Buffer, aplikacioni Buffer do t’iu dërgojë një kujtesë se kur duhet të postoni në Instagram, në bazë të kohës së zgjedhur për publikim. Aplikacioni pastaj do t’iu bartë në llogarinë tuaj të Instagram-it, ku mund të rishikoni postimin tuaj të planifikuar, të aplikoni filtra dhe ta vendosni atë. Kjo është e dobishme për t’iu siguruar që të postoni në kohë dhe në menaxhimin e strategjisë suaj të përmbajtjes nëpër platforma të ndryshme nga një vend.

Opsionet e mundshme: Buffer është një aplikacion pa pagesë, mund të lidhni një llogari të Instagram-it falas. Plani i zgjeruar fillon prej 10 dollarë në muaj, i cili iu lejon të shtoni më shumë se një llogari.

Versioni pa pagesë: https://buffer.com/

3. Simply Measured

Simply Measured është një vegël analitike për rrjetet sociale. Raporti i tyre ofron statistika të qarta dhe njohuri për numrin e publikimeve tuaja, ndarjen e llojeve të publikimeve (p.sh. video dhe foto), angazhimin total, angazhimin për publikim, numrin e pëlqimeve për foto dhe mënyrën se si ecuria e përgjithshme e performacës suaj. Gjithashtu, do t’iu ndihmojë në identifikimin e fjalëve të përmendura në komente, filtrat që veprojnë më së miri, vendndodhjet e publikimeve të tua më të mira dhe ditët apo kohën më të mirë për t’u angazhuar me audiencën tuaj.

Mjeti në thelb iu jep një pasqyrë të plotë se sa efektive janë përpjekjet tuaja të Instagram-it, çfarë duhet të ndryshoni dhe çfarë ke punuar saktësisht dhe atë se çfarë duhet përsëritur në të ardhmen.

Opsionet e mundshme: Simply Measured ofron një raport pa pagesë për përdoruesit e Instagram-it me deri në 25 mijë ndjekës.

Versioni pa pagesë: https://simplymeasured.com/free-social-media-tools/

4. Crowdfire

Crowdfire është një nga veglat e pakta që iundihmon të rritni ndjekësit me përpjekje minimale.

Rritja e ndjekësit është gjëja më e madhe e tregtarëve të mediave sociale që ata luftojnë – është një gjë për të publikuar përmbajtje të shkëlqyeshme, është një tjetër për të marrë atë përmbajtje. Për më tepër, ju nuk keni nevojë për ndjekës, por për një audiencë të synuar për të parë përmbajtjen tuaj. Prandaj, si mund ta zgjeroni audiencën tuaj dhe të rritni gjurmët tuaja në Instagram në mënyrë që të arrini në strategjinë tuaj të ndërtuar?

Në një masë të madhe, Crowdfire iu ndihmon të bëni pikërisht këtë. Kjo iu lejon të ndjekeni masivisht ndjekësit e konkurrentëve tuaj, të cilët në shumicën e rasteve do të përbëhen nga audienca e synuar që ju dëshironi të arrini.

Hulumtimet tregojnë se rreth 30 për qind e njerëzve që iu ndjekin do të vazhdojnë t’iu ndjekin dhe kjo përqindje potencialisht është më e lartë nëse produkti juaj ka diçka që mund t’i bëjë ata të janë të interesuar. Për të siguruar rritje të vazhdueshme të ndjekësve, mos i ndiqni ata që nuk iu kanë ndjekur – Crowdfire iu tregon se kush janë këta njerëz dhe iu lejon edhe një ‘Unfollow’ masiv. E gjithë kjo mund të bëhet pa hyrë në Instagram.

Opsionet e mundshme: Përdoruesit pa pagesë mund të shtojnë një llogari Instagram. Planet me pagesë fillojnë nga 9.99 dollarë në muaj dhe lejojnë më shumë përdorues dhe disa veçori të tjera të dobishme.

Versioni pa pagesë: https://web.crowdfireapp.com/

5. Instagram Insights

Instagram Insights iu ofron të gjitha statistikat themelore që iu nevojiten për të siguruar që përpjekjet tuaja në Instagram për të arritur audiencën e duhur dhe të prodhoni rezultatin që ju dëshironi. Nëse nuk keni kohë dhe burime për të provuar mjete shtesë, ose nëse nuk jeni të sigurt që Instagram është rruga për të shkuar në strategjinë tuaj të marketingut, filloni duke përdorur Instagram Insights.

Do të keni qasje në falas në analiza pasi të keni vendosur në Instagram llogarinë tuaj të biznesit, gjë që do të keni vërtet nevojë për çdo rast. Aplikacioni do të tregojë përshtypjen e përgjithshme të publikimeve tuaja, shtrirjen e tyre, pamjen e profilit dhe vizitat në ueb faqe, si dhe demografinë bazë të audiencës dhe vendeve të tyre të larta. Po ashtu, ju mund të shihni kohën që shumica e ndjekësve tuaj janë online, gjë që mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme.

Opsionet e mundshme: Është pa pagesë

Versioni pa pagesë: https://instagram.com/ /Gazeta Ekonomia