Presidenti Thaçi nënshkruan Ligjin për Investime Strategjike

Presidenti Hashim Thaçi ka nënshkruar Ligjin për Investime Strategjike, i cili do t’iu mundësojë bizneseve të investojnë në Kosovë, pa kaluar gjithë procedurat e deritashme burokratike.

“Dje e kam nënshkruar Ligjin për Investimet Strategjike, i cili krijon kushte shumë më të mira për investitorë vendorë dhe ndërkombëtarë. Me këtë ligj i japim fund njëherë e përgjithmonë procedurave burokratike dhe për çdo projekt që merr statusin e investimit strategjik, tash investitorët brenda 15 ditëve të punës do ta marrin edhe vendimin lidhur me kërkesat e tyre për leje, licenca dhe autorizime ligjore”, ka shkruar Presidenti Thaçi në Facebook.

“Për projekte strategjike, investitorëve do iu lejohet edhe shfrytëzimi i pasurive të paluajtshme shoqërore me kohëzgjatje maksimale deri në 99 vjet. Si urë lidhëse mes vendeve të Evropës Juglindore, me mundësi të shumta, Kosova çdoherë e më shumë po shihet edhe si vend strategjik për investime”, ka shtuar ai.

Qëllimi kryesor i këtij ligji është eliminimi i barrierave, procedurave burokratike – penguese të deritashme – procedurave të stërzgjatura e deri te rritja e transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës.

Njëkohësisht, thuhet se ofron kushte të barabarta në aspektin e tërheqjes së investitorëve të huaj, në krahasim më vendet fqinje dhe vendet e rajonit.

Ky ligj është iniciuar dhe hartuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami.

Ligji i mundëson Qeverisë që të negociojë drejtpërdrejt me investitorët e huaj, por edhe ata vendorë.