1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ministria e Financave thotë se është bërë progres në procesin e bashkimit të ATK-së dhe Doganës.

U mbajt takimi me temën ‘Përshpejtimi i bashkimit të Doganës dhe Administratës Tatimore’, ku u prezantuan të gjeturat dhe rekomandimet nga Raporti i asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

Me këtë rast ministri Avdullah Hoti bëri të ditur se në këtë takim të përbashkët të Ministrisë së Financave dhe Agjencive të saj, si dhe me partnerët tanë që na mbështesin në këtë proces, janë mbledhur për të diskutuar gjendjen se ku jemi me projektin më të rëndësishëm që ka Qeveria për bashkimin e ATK-së dhe DK-së në një Agjenci të të hyrave.

“Më lejoni të theksoj se ky është projekti më i rëndësishëm, është objektiva kryesore që ka Qeveria dhe Ministria e Financave gjatë këtij viti. Është pjesë e Programit qeverisës 2015 – 2018. Vendimi për themelimin e Agjencisë është marrë në korrik të vitit 2015 në Qeveri dhe pastaj kemi formuar grupin punues nga Menaxhmenti i lartë i Doganës dhe ATK-së, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme deri më tani”, tha Ministri Hoti.

Përfaqësuesi i Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Seffen Hansen tha se “me rekomandimet tona ne kemi pasur parasysh që bashkimi i Doganës dhe ATK-sëduhet të përfshijë më shumë operacione dhe më shumë procese”.

“Pas vendimit që është marrë nga Qeveria për bashkimin e dy organizatave, FMN-ja ka qenë e gatshme ta ofroj mbështetjen për këtë proces të bashkimit në pajtim me koncept dokumentin të aprovuar nga Qeveria. Dhe natyrisht, qëllimi ynë ka qenë që në asnjë mënyrë të mos preket dhe të mos cenohet niveli i mirë i mbledhjes së të hyrave nga të dy agjencitë që është realizuar deri në atë kohë”, shtoi përfaqësuesi i Misionit të FMN-së Seffen Hansen.

Ndërsa, përfaqësuesi i Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Ole Kjaer prezantoi rekomandimet e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar.

Sipas tij rekomandimet për sa i përket përgatitjeve për bashkim janë që të caktohet data për themelimin e agjencisë së re më 1 janar 2018. /Gazeta Ekonomia