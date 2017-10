Pronësia Intelektuale për ekonominë e shekullit XXI

4 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kur Qeveria e Afrikës së Jugut u përpoq të ndryshojë ligjet, në vitin 1997, për të përfituar barna të përballueshëm për trajtimin e HIV/AIDS-it, atëherë lindi fuqia e plotë ligjore e industrisë farmaceutike, duke vonuar zbatimin dhe nxjerrjen e një kosto të lartë njerëzore. Afrika e Jugut përfundimisht fitoi rastin e saj, por Qeveria mësoi mësimin e saj: nuk u përpoq që përsëri të vendoste shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve në duart e veta duke sfiduar regjimin tradicional të Pronësisë Intelektuale.

Deri tani. Kabineti i Afrikës së Jugut është duke finalizuar një politikë të Pronësisë Intelektuale që premton të zgjerojë qasjen në në mënyrë substanciale në barna. Tani, Afrika e Jugut pa dyshim do të përballet me të gjitha presionet dypalëshe dhe shumëpalëshe nga vendet e pasura. Por Qeveria ka të drejtë dhe vendet e tjera në zhvillim dhe ato të zhvilluara duhet të ndjekin hapin e saj.

Gjatë dy dekadave të fundit, ka pasur lëvizje serioze për zhvillim kundrejt regjimit aktual të Pronësisë Intelektuale. Në pjesën më të madhe, kjo ndodh për shkak se vendet e pasura kanë kërkuar të imponojnë një model me përmasa të mëdha, duke ndikuar në procesin e të ‘bërit të rregullave’ në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) dhe duke e detyruar vullnetin e tyre nëpërmjet marrëveshjeve tregtare.

Standardet e Pronësisë Intelektuale që vendet e zhvilluara zakonisht i favorizojnë janë të dizajnuara që të mos maksimizojnë inovacionin dhe progresin shkencor, por që të maksimizojnë fitimet e kompanive të mëdha farmaceutike dhe të tjerëve që janë në gjendje të ndikojnë në negociatat tregtare. Nuk është çudi që vendet në zhvillim me baza të konsiderueshme industriale, si Afrika e Jugut, India dhe Brazili, po udhëheqin kundërsulmin.

Këto vende kryesisht po shfaqin edhe më të tepër padrejtësinë e Pronës Intelektuale: qasja në barna të domosdoshme. Në Indi, një amendament i vitit 2005 krijoi një mekanizëm unik për të rivendosur ekuilibrin dhe drejtësinë për standardet e patentimit, duke mbrojtur qasjen. Duke kapërcyer disa sfida në procedurat vendore dhe ndërkombëtare, Ligji është gjetur të jetë në përputhje me standardet e OBT-së. Në Brazil, veprimet e hershme nga Qeveria për t’i trajtuar të sëmurit me HIV/AIDS rezultuan në disa negociata të suksesshme, kështu duke i ulur ndjeshëm çmimet e barnave.

Këto vende kanë arsyetuar plotësisht një kundërshtim të regjimit së Pronësisë Intelektuale që nuk është as i barabartë dhe as efikas. Në një hulumtim, ne shqyrtuam argumentet rreth rolit të Pronësisë Intelektuale në procesin e zhvillimit. Aty ne treguam se mbizotërimi i dëshmive teorike dhe empirike tregon se institucionet ekonomike dhe ligjet që mbrojnë njohuritë në ekonomitë e sotme të zhvilluara janë gjithnjë e më të pamjaftueshme për të qeverisur aktivitetin ekonomik global dhe janë të dobëta për të plotësuar nevojat e vendeve dhe tregjeve në zhvillim. Në të vërtetë, ato janë të paimagjinueshme për të siguruar nevojat themelore njerëzore, siç është kujdesi shëndetësor adekuat.

Problemi kryesor është se njohuria është një e mirë publike (globale), si në kuptimin teknik, ashtu edhe në koston marxhinale të dikujt që e përdor atë dhe në kuptimin më të përgjithshëm se rritja e njohurive mund të përmirësojë mirëqenien globale. Duke pasur parasysh këtë, shqetësimi ka qenë se tregu nuk do të ofrojë njohuri dhe hulumtimi nuk do të stimulohet në mënyrë adekuate.

Gjatë gjithë shekullit të XX-të, mençuria konvencionale ishte se dështimi i këtij tregu, kjo mund të korrigjohej më mirë duke futur monopolet private, të krijuara përmes patentave të rrepta të zbatuara në mënyrë strikte. Por mbrojtja private e Pronësisë Intelektuale është vetëm një rrugë për të zgjidhur problemin e inkurajimit dhe financimit të kërkimit dhe ka qenë më problematike sesa ishte parashikuar, madje edhe për vendet e përparuara.

Një ‘trashëgimi patentash’ gjithnjë e më e dendur në një botë të produkteve që kërkon mijëra patentë ka mbytur inovacionin, në disa raste më shumë shpenzime në avokatë se sa në hulumtues. Dhe kërkimet shpesh nuk drejtohen në prodhimin e produkteve të reja, por në shtrirjen, zgjerimin dhe shfrytëzimin e fuqisë monopole të dhënë përmes patentës.

Në vitin 2013, vendimi i Gjykatës Supreme të SHBA-ve që gjenet natyrale nuk mund të patentohen ka dhënë një test nëse patentat kanë nxitur kërkimin dhe inovacionin, kështu pretendojnë avokatët, apo e pengojë atë, duke kufizuar qasjen në njohuri. Rezultatet janë të qarta – inovacioni është përshpejtuar, duke çuar në analiza më të mira diagnostikuese (për shembull, gjenet BRCA lidhur me kancerin e gjirit) me kosto shumë më të ulëta.

Ka të paktën tre alternativa për financimin dhe nxitjen e kërkimit. Njëra është që të mbështetet në mekanizmat e centralizuar të mbështetjes direkte për kërkime, siç është Instituti Kombëtar i Shëndetit dhe Fondacioni Kombëtar i Shkencës në Shtetet e Bashkuara. Një alternativë tjetër është decentralizimi i financimit të drejtpërdrejtë përmes kredive tatimore. Ndërsa, alternativa e tretë është atëherë kur një organ qeveritar, fondacion privat ose institucion kërkimor mund të japë shpërblime për inovacionet e suksesshme (ose aktivitete të tjera krijuese).

Sistemi i patentave mund të mendohet si shpërblim i një çmimi. Por, ky çmim pengon rrjedhën e njohurive, ul përfitimet që rrjedhin prej saj dhe shtrembëron ekonominë. Në të kundërt, alternativa përfundimtare ndaj këtij sistemi maksimizon rrjedhën e njohurive, duke ruajtur një komunitet krijues, mbështetur nga softueri me kod të hapur.

Ekonomitë në zhvillim duhet të përdorin të gjitha këto qasje për të nxitur të mësuarit dhe inovacionin. Në fund të fundit, ekonomistët kanë njoftuar për dekada se përcaktuesi më i rëndësishëm i rritjes dhe i fitimeve në zhvillimin dhe mirëqenien njerëzore është ndryshimi teknologjik për njohuritë që mishëron. Ajo që ndan vendet në zhvillim nga vendet e zhvilluara është një hendek në njohuri dhe burime. Për të maksimizuar mirëqenien sociale globale, politikëbërësit duhet të inkurajojnë fuqishëm përhapjen e njohurive nga vendet e zhvilluara në vendet në zhvillim.

Por, në aspektin teorik një sistem më i hapur është më i fuqishëm, mirëpo bota ka lëvizur në drejtimin e kundërt. Gjatë tridhjetë viteve të fundit, regjimi mbizotërues i Pronësive Intelektuale ka nxitur më shumë pengesa në përdorimin e njohurive, duke shkaktuar hendekun midis kthimeve sociale ndaj inovacionit dhe kthimit privat të zgjerimit. Lobimi i avancuara i ekonomisë së përparuar, e cila e ka formësuar këtë regjim, vë në dukje këtë të fundit në fillim, duke reflektuar në kundërshtimin e tyre me dispozitat që njohin të drejtat e pronësisë intelektuale të lidhura me njohuritë tradicionale ose biodiversitetin.

Sot miratimi i përhapur i mbrojtjes së rreptë të Pronësisë Intelektuale historikisht është i pashembullt. Edhe midis industrialistëve të hershëm, mbrojtja e Pronësisë Intelektuale erdhi shumë vonë dhe shpesh u shpëtua me qëllim që të mundësonte një industrializim dhe rritje më të shpejtë.

Regjimi aktual i Pronësisë Intelektuale nuk është i qëndrueshëm. Ekonomia globale e shekullit XXI do të ndryshojë nga ajo e shekullit paraprak, të paktën në dy mënyra themelore. Së pari, pesha ekonomike e ekonomive të tilla si Afrika e Jugut, India dhe Brazili do të jenë dukshëm më të larta. Së dyti ‘ekonomia pa peshë’ – ekonomia e ideve, njohurive dhe informacionit – do të përbëjë pjesën në rritje të prodhimit, në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim.

Rregullat në lidhje me ‘qeverisjen’ e njohurive globale duhet të ndryshojnë për të pasqyruar këto realitete të reja. Një regjim i Pronësisë Intelektuale i diktuar nga vendet e përparuara më shumë se një çerek shekulli më parë, në përgjigje të presionit politik nga disa prej sektorëve të tyre, ka pak kuptim në kohën e sotme. Maksimizimi i fitimeve për disa, sesa zhvillimi global dhe mirëqenia për shumë njerëz, nuk pati shumë kuptim, përveç në aspektin e dinamikës së pushtetit në atë kohë.

Këto dinamika po ndryshojnë dhe ekonomitë në zhvillim, duhet të marrin drejtimin në krijimin e një sistemi të balancuar të Pronësisë Intelektuale që njeh rëndësinë e njohurive për zhvillim, rritje dhe mirëqenie. Ajo që ka rëndësi nuk është vetëm prodhimi i njohurive, por edhe se përdoret në mënyra që vënë shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve përpara fitimeve të korporatave. Vendimi i mundshëm i Afrikës së Jugut për të mundësuar qasjen në mjekësi mund të jetë një arritje e rëndësishme në rrugën drejt këtij qëllimi. /Gazeta Ekonomia

—

Autorë: Joseph E. Stiglitz – Fitues i Çmimi Nobel 2001 për ekonomi dhe Medalja e John Bates Clark në vitin 1979. Është profesor në Universitetin e Kolumbias. Bashkëkryesues i Grupit të Nivelit të Lartë të Ekspertëve për Matjen e Performancës Ekonomike dhe Progresit Social në Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) dhe Kryekonomist i Institutit Roosevelt. Një ish-nënkryetar i lartë dhe Kryekonomist i Bankës Botërore dhe Kryetar i Këshillit të Këshilltarëve Ekonomik të Presidentit të SHBA-ve, Bill Klinton. Në vitin 2000 themeloi Iniciativën për Dialog të Politikave, një think-tank mbi zhvillimin ndërkombëtar. Libri i tij i fundit është ‘Euro: Si një monedhë e përbashkët që kërcënon të ardhmen e Evropës’.

Dean Baker – Është bashkëdrejtues i Qendrës për Hulumtime Ekonomike dhe Politike në Uashington, DC.

Arjun Jayadev – Është profesor i Ekonomisë në Universitetin Azim Premji dhe një ekonomist i lartë në Institutin për Mendimin e Ri Ekonomik.

Përgatitur dhe botuar ekskluzivisht nga Gazeta Ekonomia, me autorizim të Project Syndicate. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Project Syndicate.