Pse po vonohet krijimi i Agjencisë Tatimore dhe Doganore të Kosovës?

Edhe pse është pritur që nga 1 janari 2017 të fillojë puna e Agjencisë Tatimore dhe Doganore të Kosovës duke bashkuar Doganën dhe Administratën Tatimore të Kosovë (ATK), kjo gjë ende nuk do të ndodh të paktën për një periudhë të shkurtër kohore.

Këtë njoftim e dha vetë ministri i Financave, Avdullah Hoti gjatë prezantimit të raportit të punës për vitin 2016, shkruan Kosova Post.

Ai tha se nga momenti kur Qeveria e Republikës së Kosovës ka paralajmëruar themelimin e agjencisë së përbashkët, Ministria e Financave ka themeluar Grupin Koordinues, i cili ka përgjegjësi dhe obligim për të bërë përgatitjet e nevojshme për procesin e bashkimit ATK-së dhe Doganës së Kosovës.

“Në këtë kontekst, Grupi Koordinues në bashkëpunim me nëngrupet punuese ka punuar intensivisht në përgatitjen e legjislacionit për organizimin e agjencisë së re. Ministria e Financave po ashtu ka zhvilluar konsultimet paraprake dhe publike për këtë Projektligj me të gjitha palët e interest ku edhe janë mbajtur dy tryeza të me palët e interesit. Përgjatë procesit të hartimit të Projektligjit janë pranuar komente të shumta nga menaxhmenti dhe përfaqësuesit e të dy administratave, ekspertët e FMN-së, Bankës Botërore, GIZ-it, Komisionit Evropian, Odat Ekonomike, Shoqata të ndryshme si dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, ku këto komente janë harmonizuar në përmbajtjen e ligjit”, shpjegon Hoti.

Ministri Hoti tregoi se MF i ka adresuar komentet shtesë që janë bërë nga zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë dhe se Projektligji për themelimin e kësaj agjencie është finalizuar dhe proceduar në Qeveri për miratim.

“Gjithashtu për të qenë në harmoni edhe me legjislacionin e BE-së ne kemi adresuar edhe komentet shtesë nga zyra e Këshillit të Evropës (KE) në Prishtinë siq janë, definimi i statusit të zyrtarëve të Agjencisë dhe krijimi i shkallës së dytë administrative të ankesave për tatimpagues, e cila si e tillë ka qenë kërkesë e vazhdueshme e Odave Ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve që të krijohet ky mekanizëm i ankesave dhe të përfshihet në kuadër të këtij Projektligji si dhe janë mbajtur takime të veçanta me përfaqësuesit më të lartë të KE-së dhe Grupit Koordinues. Projektligji për themelimin e një agjencie të vetme të të hyrave është finalizuar dhe është proceduar në Qeveri për miratim”, tregon Hoti.