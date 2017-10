Pse shqiptarët po largohet masivisht nga Shqipëria?

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Mëngjesin e sotmën të gjithë janë zgjuar me lajmin e shumëpritur të hapjes së aplikimit për lotarinë amerikane. Sa hap gazetat dhe portalet onlinë, ky është lajmi që të del përpara në çdonjërën prej tyre, së bashku me vizat e punës për Gjermani.

Gjithkund shpjegime si duhet aplikuar dhe çfarë dokumentash duken plotësuar që të rriten mundësitë e përzgjedhjes. Shumica e shqitarëve duan të largohen nga ky vend. Dikur e bënin në mënyrë të paligjshme, tani presin mundësi si lotaria amerikane apo vizat e punës në Gjermani.

Lotaria amerikane e vitit të kaluar tregoi një realitet të hidhur tonin. Mbi 200 mijë shqiptarë donin të largoheshin nga ky vend. 200 mijë shqiptarë të cilët nuk shihnin shpresë në Shqipëri, ku dëshira për të parë përgjigjen e lotarisë bllokoi edhe vetë faqen e serverit. Ndërkohë, pas flukseve të mëdha për azil në Gjermani, shqiptarët kanë gjetur një mënyrë tjetër për t’u larguar drejt ekonomisë më të zhvilluar në Evropë. Duke aplikuar për vizë punë. Një pjesë e mirë e të rinjve të shkolluarve, sidomos student të mjekësisë, kanë aplikuar dhe janë larguar nga vendi. Po ashtu pritet që shumë të tjerë të bëjnë të njëjtën gjë.

Tabloja sa vjen e bëhet më e trishtë. Rinia, duke mos parë një të ardhme në këtë vend, është duke ikur nga sytë këmbët. Por ajo që është më e trishtë në këtë mes, është fakti se po ikën një pjesë e mirë e rinisë së shkolluar, ndërkohë që çdo ditë e më shumë Shqipëria po vuan për mjekë dhe specialitë të tjerë.

Nëse i referohemi shifrave të OKB-së, pritet që popullsia e Shqipërisë të përgjysmohet deri në fund të shekullit. Politika, sistemi i drejtësisë, ekonomia, arsimi, punësimi, varfëria e shumë çështje të tjera po i detyrojnë shqiptarët të largohen nga vendi i tyre. Ndonëse çdo ditë flitet për rritje ekonomike, për investime apo edhe rilindje, faktet tregojnë të kundërtën. Shqiptarët nuk duan të rrimë më në këtë vend.

Dhe po e bëjnë këtë në një eksod të madh, eksod i cili po e zhvesh Shqipërinë nga shqiptarët. Eksod për të cilin askush nuk po flet. Eksod i cili, me shumë mundësi është tragjedia më e madhe e këtyre 27 viteve tranzicion.

Nga sot deri më datë shtatë tetor, shqiptarët do ta kenë mendjen tek aplikimi i lotarisë amerkane. Po astu do të kërkojnë kushtet që duhen plotësuar se si të punësohesh në Gjermani apo gjetkë, duke e shndërruar këtë vend në pak më shumë të shkretë seç e gjetën.

Serveri i lotarisë do të bllokohet sërish dhe ne do ta komentojmë me nota tragjiko-komike, por deri tek lotaria tjetër do të jemi më pak njerëz në këtë vend. /Lapsi.al