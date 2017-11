Putini dhe hija e Stalinit

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Gjithёsesi, Presidenti Vladimir Putin, vetёm 40 minuta mё kёmbё larg Sheshit tё Kuq përuroi njё memorial tё ri pёr viktimat e represionit politik – ‘Muri i Vajtimit’. Kjo duhet vlerёsuar. Deri tani Putini ёshtё shprehur nё mёnyrё kontradiktore lidhur me Stalinin. Ai e quante dikur diktatorin gjeorgjian njё ‘udhёheqёs tё aftё’. Madje nё shtator ai lejoi, qё para njё muzeumi tё historisё sё ushtrisё tё vendosej njё bust i Stalinit. Tani shefi i Kremlinit pa asnjё mёdyshje i dёnoi krimet e kohёs sё Stalinit: miliona tё pafajshёm janё vrarё, janё mbyllur nёpёr burgje dhe janё deportuar nё Siberi.

Me fjalёt e tij presidenti distancohet nga Stalini. Kjo duhej bёrё sepse koha nuk priste mё. Nuk ka asgjё pёr tё zbukuruar dhe as pёr tё shfajёsuar prej krimeve tё Stalinit dhe Leninit e tё pasuesve tё tyre. Fjalёt e Putinit do tё fitonin edhe mё shumё peshё, nёse do tё pasoheshin nga veprat. Sepse Presidenti nuk mundet tё vajtojё viktimat e dhunёs politike dhe njёkohёsisht tё pёrndjekё opozitarёt apo tё verё mediat nёn kontroll.

Dilema e Putinit ёshtё se si ta zbardhё historinё tragjike tё vendit tё tij, pa rrezikuar me kёtё pushtetin e vet – vetёm pak muaj para zgjedhjeve tё ardhshme presidenciale? Nё ҁdo rast Putini gjithmonё ka vendosur pёr ruajtjen e pushtetit. Sepse mantra e tij ёshtё stabiliteti. Ai ёshtё i lidhur mё rrёnjё tё forta me skenёn e forcave tё sigurimit. Shpёrbёrjen e Bashkimit Sovjetik – nё sytё e tij njё shtet mirёfunksionues, ai e ka perceptuar si katastrofё dhe pёshtjellimet e viteve 90-ta si njё poshtёrim tё Rusisё. Ky shef i Kremlinit nё radhё tё parё synon, tё pengojё pёrsёritjen e historisё sё re. Krimet e Stalinit apo tё Leninit janё pёr tё shumё tё largёta dhe nuk e prekin. Pёr tё kjo ёshtё njё temё, me tё cilёn duhet tё merren historianёt dhe mbrojtёsit e tё drejtave tё njeriut.

Pavarёsisht gjithё kritikave tё drejta ndaj Putinit, njё gjё ёshtё pozitive, fakti qё ai ia ka dorёzuar publikut ‘Murin e Vajtimit’. Ndoshta nё vigjilje tё pёrvjetorit tё tё ashtuquajturit ‘Revolucioni i Tetorit’ do tё rihapet diskutimi, se si duhet komportuar me historinё. Por pasqyrё e sё ardhmes mundet, por nuk duhet tё jetё e kaluara. /Deutche Welle