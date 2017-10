Qeveria shqiptare i jep hua OSHEE-së

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Pas ndërhyrjes urgjente në Buxhet në muajin korrik, në mbledhjen e fundit, Këshilli i Ministrave, përmes një vendimi të posaçëm autorizon ministrinë e Financave t’i jap Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) në formën e një kredie afatshkurtër prej miliardë lekësh nga Fondi Rezervë i Buxhetit të shtetit.

Me këto para OSHEE do të vijoje blerjet e energjisë elektrike për periudhën nëntor-dhjetor 2017. Ndonëse importet nuk do të jenë në sasitë e muajve të verës, sërish OSHEE-së do t’i duhen më shumë para për të siguruar sasinë e nevojshme të energjisë nga importi.

Sipas parashikimeve të kompanisë, konsumi i energjisë rritet sërish në fundvit për shkak të motit të ftohtë, ndaj fatura e importit për këtë periudhë llogaritet deri në 40 milionë euro. Kjo nënkupton se pavarësisht mbështjetjes financiare të Qeverisë, OSHEE do të duhet të mbuloje rreth 32 milionë euro nga fondet e veta.

Që nga fillimi i verës e deri më tani OSHEE dhe KESH kanë harxhuar mbi 90 milionë euro për blerje energjie. Fatura e importit u zbut vetëm për muajn tetor. Nga këto shpenzime pjesën më të madhe e ka mbuluar OSHEE, e cila nisur nga situata e vështirë financiare shkurtoi edhe planin e investimeve. /RTSH