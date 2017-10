Raporti ‘Doing Business 2018’: Kosova ngritet për 20 vende

12 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kosova është në mesin e dhjetë ekonomive të mbarë botës që ka pasur përmirësimin më të madh në reformat e të bërit biznes, thuhet në raportin e ‘Doing Business 2018‘, të publikuar sot nga Grupi i Bankës Botërore.

Këtë vit Kosova radhitet në pozitën e 40-të nga 190 vende sa i përket lehtësisë së të bërit biznes, krahasuar me vendin e 60-të ku ka qenë vitin e kaluar, duke theksuar se këto dy rangime nuk janë plotësisht të krahasueshme për shkak të rafinimit të metodologjisë në njërin prej dhjetë treguesve të matur nga ky raport.

Kosova radhitet e 10-ta në krijimin e një biznesi, e 12-ta në marrjen e kredisë, e 48-ta në tregtinë ndërkufitare, e 122 në trajtimin e lejeve të ndërtimit, e 89-ta në mbrojtjen e investitorëve nga pakicat, e 106-ta në furnizimin me energji elektrike, e 49-ta në zbatimin e kontratave, e 45-ta në pagesën e tatimeve, e 34-ta në regjistrimin e pronës dhe e 49-ta në zgjidhjen e rasteve të paaftësisë së pagesës.

Çdo vit, raporti ‘Doing Business’ në 190 ekonomi, mat aspekte të rregulloreve të biznesit që janë me rëndësi për sipërmarrësit, duke u fokusuar në dhjetë fusha: krijimin e një biznesi, trajtimin e lejeve të ndërtimit, furnizimin me energji elektrike, regjistrimin e pronave, marrjen e kredisë, mbrojtjen e investitorëve të pakicave, pagesën e taksave, tregtinë ndërkufitare, zbatimin e kontratave dhe zgjidhjen e rasteve të paaftësisë së pagesës.

Megjithatë, ai nuk përfshinë të gjitha çështjet që janë me rëndësi për vendimet e bizneseve.

‘Doing Business’ nuk e mat gamën e plotë të faktorëve, politikave dhe institucioneve që ndikojnë në cilësinë e mjedisit të biznesit në një ekonomi ose në konkurrueshmërinë kombëtare. Për shembull, ai nuk i vlerëson aspektet e stabilitetit makroekonomik, zhvillimit të sistemit financiar, madhësisë së tregut, rasteve të mitos dhe korrupsionit, ose cilësisë së fuqisë punëtore.

Përmirësimi i performancës së Kosovës këtë vit është mbështetur nga zbatimi i tri reformave rregullative të biznesit në fushat e Krijimit të Biznesit, Marrjes së Kredisë dhe Zgjidhjes së Rasteve të Paaftësisë së Pagesës. Në mënyrë më specifike, ky raport konstaton se gjatë periudhës mbi 12 mujore deri në qershor të vitit 2017, Kosova ka bërë disa përmirësime, si: është lehtësuar krijimi i një biznesi përmes thjeshtësimit të procesit të regjistrimit të punëtorëve; është forcuar qasja në kredi përmes miratimit të një ligji të ri i cili përcakton rregulla të qarta prioritare në kuadër të falimentimit për kreditorët e siguruar dhe thjeshtësim të procedurave për riposedim të kapitalit të kreditorëve në rastin kur kompania bankroton; është lehtësuar zgjidhja e rasteve të paaftësisë së pagesës përmes aplikimit të kornizës ligjore për paaftësinë e pagesës së korporatave, duke i vënë në dispozicion procedurat e likuidimit dhe ri-organizimin për debitorët dhe kreditorët.

Raporti thekson se reforma në Kosovë e cila u mundëson palëve të përdorin procedurat e riorganizimit me qëllim të shpëtimit të bizneseve të qëndrueshme, kur ka mundësi për rimëkëmbjen financiare, është veçanërisht me rëndësi. Një ligj gjithëpërfshirës mbi paaftësinë e pagesës (josolvencën), i miratuar në Korrik 2016, ka paraqitur një numër tiparesh moderne që janë harmonizuar me praktikat e mira ndërkombëtare.

Nëntë ekonomitë e tjera që kanë treguar përmirësimet më të mëdha në ‘Doing Business 2018’ janë Brunei Darussalam, Tajlanda, Malavi, India, Uzbekistani, Zambia, Nigeria, Xhibuti dhe El Salvadori. Rajonet me përqindjen më të madhe të ekonomive reformuese në ‘Doing Business 2018’ janë Evropa dhe Azia Qendrore, Azia Jugore dhe Afrika Sub-Sahariane.

Për sa i përketë rajonit, Maqedonia vazhdon të qëndrojë në krye të listës, përkatësisht në pozitën e 11-të, poshtë Kosovës gjindet Mali i Zi në pozitën e 42-të, Serbia në atë të 43-në dhe Kroacia në pozitën e 51-të. Këtë vit Shqipëria zbret në pozitën e 65-të nga 58-ta që ishte një vit më herët.

Zelanda e Re, Singapori, Danimarka, Korea e Jugut, Hong Kongu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Gjeorgjia dhe Suedia janë top dhjetë vendet me pozitën më të mirë të të bërit biznes. Ndërsa, Somalia, Eritrea, Venezuela, Jemeni, Libia, Republika e Afrikës Qëndrore, Afganistani, Kongo, Haiti dhe Çadi janë vendet më të këqija për të bërë biznes. /Gazeta Ekonomia