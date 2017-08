Rreziqet që ia vlen t’i ndërmarrësh për karrierën

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Të ndërmerrni rreziqe gjatë karrierës suaj mund t’iu ndihmojë që të arrini qëllimet që keni. Më poshtë po ju paraqesim disa prej rreziqeve gjatë karrierës me të cilat mund të ndesheni, si dhe se si të peshoni mundësitë tuaja.

Të ktheheni sërish në shkollë

Të harxhosh kohë dhe para për t’u kthyer sërish në shkollë me qëllimin për të marrë një diplomë më të mirë se ajo që keni, mund t’iu bëjë të ndiheni shumë keq. Nisur që nga përgjegjësitë e shumta në familje apo edhe vështirësia për ta lënë punën në mënyrë që t’i përkushtohesh shkollës, mund t’iu bëjë ta shihni arsimimin e mëtejshëm si një gur mundimi

Vlerësoni alternativat. Së pari duhet që të jeni të qartë se cili është synimi juaj dhe që ju bën t’i ktheheni sërish shkollës, si për shembull, rritja në detyrë apo ndërrimi i rrugës së karrierës. Gjëja e dytë është që duhet të kuptoni nëse kthimi në shkollë do t’iu ndihmojë që ta arrini qëllimin tuaj dhe për këtë mund të flisni me shefin ose përgjegjësit tuaj. Në disa fusha një diplomë më e mirë ka rëndësi, në të tjera s’të hyn në punë për asgjë.

Ndërrimi i karrierës

Shumë njerëz e urrejën punën e tyre dhe megjithatë vazhdojnë ta mundojnë veten çdo ditë me këtë ide thjesht sepse ndihen të sigurtë. Njerëzve nuk u pëlqen një punën për një numër të caktuar arsyesh, mes të cilave është edhe fakti se janë në një profesion që nuk i shërben interesave dhe pasioneve të tyre.

Vlerësoni alternativat. Me rritjen e numrit të njerëzve të pushuar nga puna, është e sigurt se askush nuk ka imunitet nga humbja e vendit të punës. Gjetja e një pune e cila ju bën të ndiheni mirë, duhet të jetë përparësi në karrierën tuaj. Uleni rrezikun e ndërrimit të karrierës duke bërë një kërkim më parë lidhur me atë që kërkoni, kështu që do të dini më parë se çfarë prisni nga karriera e re qoftë në çështjet financiare, por edhe se si do të ndiheni kur të jeni në të.

T’i thoni ‘jo’ shtimit të përgjegjësive

Nëse shefi juaj po ju ngarkon me më shumë përgjegjësi lidhur me një projekt apo promovim, normalisht ju duhet ta dini shumë mirë se ç’nënkupton kjo për suksesin tuaj. Jo të gjitha promovimet janë të njëjta dhe shumë shpejt mund të ktheheni në një person i cili bën ‘gomarin’ për të tjerët dhe që normalisht nuk do të jetë aspak ndihmë që të ecni përpara në karrierën tuaj.

Vlerësoni alternativat: T’i thoni jo disa parave më shumë shpesh është diçka e vështirë për t’u justifikuar. Miqtë, familja dhe kolegët tuaj mund të mendojnë se jeni i çmendur që hiqni dorë nga një promovim i tillë. Por është mirë të ndiqni instinktet tuaja. Në vlerësimin e alternativave që keni para, pyesni veten nëse ky projekt që ju lihet në dorë apo ky promovim që ju bëhet, do t’iu çojë vërtet përpara apo do t’iu bëjë të ‘ngecni’ në një lloj detyre që më pas s’do t’iu japë asnjë mundësi karriere të mëtejshme.

Hapja e një biznesi

Më shumë se kurrë më parë njerëzit kanë filluar të ngrenë bizneset e tyre. Shumë ëndërrojnë të jenë pronarët e vetes, por gjenden përpara rrezikut të heqjes dorë nga një rrogë e mirë dhe e rregullt, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore shumë të larta.

Vlerësoni alternativat. Bëni kërkimet tuaja (duke përfshirë këtu sigurimet për të vetëpunësuarit), kurseni para dhe ndërtoni lidhje për biznesin tuaj ndërkohë që jeni ende në punën e vjetër.