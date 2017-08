Rriten shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kosovë

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kosova është një prej tre vendeve me të cilat Shqipëria ka njohur rritjen më të madhe të eksporteve me 36.9 për qind gjatë muajit korrik të këtij viti. E në fakt, kjo tendencë është konstatuar edhe në muajt e tjerë të këtij viti.

Referuar të dhënave të INSTAT, rezulton se gjatë këtij muaji, eksportet drejt Kosovës kanë arritur vlerën e rreth 1.9 miliardë lekëve në krahasim me rreth 1.3 miliardë që ishte në të njëjtin muaj të një viti më parë.

Po ashtu, edhe në periudhën janar-korrik 2017 eksportet rezultojnë se janë në rritje në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në këtë periudhë eksportet e Shqipërisë me Kosovën arritën vlerën 11.8 miliardë lekë në krahasim me 9.2 miliardë lekë të së njëjtës periudhë të një viti më parë.

Gjatë muajit korrik, importet e Shqipërisë nga Kosova rezultojnë 692 milionë lekë nga 492 që ishte në të njëjtin muaj të një viti më parë.

Ndërkohë, në periudhën janar-korrik rezulton se Shqipëria ka importuar në vlerën 4.5 miliardë lekë nga 3.1 miliardë lekë të periudhës janar-korrik 2016.

Pavarësisht kësaj rritje, shkëmbimet ekonomike mes dy vendeve vlerësohet se janë nën potencialin e tyre. /ScanTV