Rritja e ambicies globale të Kinës

Më 30 dhjetor, Nanjing Yingpeng Huikang i industrisë së mjekësisë dhe partneritetit të investimeve ‘LP’ të Kinës ra dakord të blejë ‘China Cord Blood Corp’ për 5.8 miliardë dollarë.

Gjuetia e Kinës për lëndën e parë nisi si nevojë për të ushqyer mullinjtë e çelikut që mbështesin prodhimin industrial dhe mbajnë gjallë fabrikat vendase, të ashtuquajturën ekonominë e vjetër.

Ashtu si rritet Kina rritet edhe oreksi i saj për blerjet e huaja. Ata kanë zhvendosur vëmendjen për blerjen e markave dhe teknologjisë sepse Kina ka nevojë për një ekonomi të drejtuar nga konsumi më shumë se sa eksportet.

Para vitit 2013, të bërit biznes jashtë Kinës ishte e dominuar nga kompanitë shtetërore të marrjes së depozitave të mineralit të hekurit në Australi, prodhuesit e energjisë nga Kanadaja dhe minierat e bakrit në Afrikë.

Më shumë se gjysma e blerjeve ishin të energjisë dhe kompanive të mallrave. Tani sipërmarrësit privatë kanë kaluar deri te asetet, si çadrat e ekipit të futbollit italian, studiot filmike amerikane dhe shtëpitë e modës franceze, ndërsa blerësit të mbështetur nga qeveria, blejnë kompani teknologjike.

A mundet Kina të vazhdojë të blejë me këtë shpejtësi?

Përgjigja e shkurtër është ‘po’ të paktën derisa diçka t’i zërë rrugën. Numri në rritje i marrëveshjeve është tërhequr nga shqyrtimi i qeverisë në Kinë dhe në mbarë botën. Këtu janë disa postblloqe të mundshme që mund të ngadalësojnë ritmin e blerjeve.

Qeveritë perëndimore të ndërhyjnë për të bllokuar blerjet

Komisioni për Investimet e huaja në SHBA ka refuzuar disa transaksione në industrinë e teknologjisë dhe është i kujdesshëm për çdo blerje të mundshme që mund të ndikojë sigurinë kombëtare. Në Evropë, politikanët gjermanë shprehën kundërshtimin ndaj një blerjeje kineze për krijues robotësh ‘Kuka AG’ dhe qeveria e re e Mbretërisë së Bashkuar ka në plan të krijojë procesin e saj për shqyrtimin e investimeve të mëdha në industritë e ndjeshme.

Vetë qeveria e Kinës ka patur krisje për disa lloje te marrëveshjeve

Rregullatori i letrave me vlerë kineze është përpjekur të bllokojë listimet e kushtueshme në shkëmbimet e brendshme me anë të dorës së padukshme. Që prej shumë përfituesve kinezë të cilët kërkojnë të fitojnë para duke rilistuar blerjet e tyre në bursën e brendshme me një vlerësim të lartë, shqyrtimi shtesë mund të ketë penguar planet e tyre.

Kina vë limite në rrjedhjet e fondeve

Mbikëqyrësi i valutës së Kinës ka filluar të mbajë jashtë transfertat e parave ndërsa kërkon të menaxhojë daljet e ‘yuan’ jashtë. Ajo që më parë ishte lehtësisht e realizueshme tashmë, mundet të marrë javë të tëra dhe të vonojë transfertat e fondeve për të mbyllur një marrëveshje. Blerja e ‘Qihoo 360 Teknologjia Co.’, privatizimi më i madh i një kompanie kineze të listuar në SHBA, humbi afatin e saj të parë, pasi u kap deri në këtë proces.

Bankat frenojnë politikat e tyre të lehta të kreditimit

Bankat kineze nuk kanë treguar asnjë mungesë të vullnetit për të siguruar fonde për blerjet e dy kompanive shtetërore dhe ndërmarrjeve private, me disa forma të kreditimit më shumë se dyfish këtë vit. Çdo veprim i mbretëruar në kredi për blerës të tillë do të dëmtojë aftësinë e tyre për të bërë blerje të shpejta.

Monedha e Kinës bie në vlerë

Kompanitë kineze presin që ‘yuan’ të zhvlerësohet edhe më shumë, e cila do të çojë ne shtrenjtimin e bërjes së biznesit jashtë vendit. Kjo është inkurajuese për ata që bëjnë blerjet tani, ndërsa fuqia e tyre blerëse më e madhe zgjat. Nëse monedha kineze ka një rënie serioze, ajo mund t’i bëjë blerjet e brendshme më tërheqëse përsëri. /Bloomberg