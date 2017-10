Rritja pa industrializim?

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Pavarësisht çmimeve botërore të ulëta për mallra të cilat ato kanë tendencë që të varen, shumë ekonomi të varfra botërore janë duke ia dalur mbarë. Rritja ekonomike e rajonit të Nën-Saharës në Kontinentin afrikan është ngadalësuar shpejt që nga viti 2015, kjo po reflekton probleme specifike në tre ekonomitë e saja më të mëdha (Nigeri, Angola dhe Afrika e Jugut). Etiopia, Bregu i Fildishtë, Tanzania, Senegali, Burkina Faso dhe Ruanda kanë parashikuar që në vititn 2o17 të arrijnë një rritje prej 6 për qind ose më shumë. E njëjta gjë vlen edhe në Azi, përkatësisht për Indinë, Mianmarin, Bangladeshin, Laosin, Kamboxhinë dhe Vietnamin.

Ky është një lajm i mirë, por gjithashtu i çuditshëm. Ekonomitë në zhvillim që arrijnë të rriten me shpejtësi në një bazë të qëndrueshme, pa u mbështetur në ‘bumin’ e burimeve natyrore – ku shumica e këtyre vendeve e kanë për mbi një dekadë – zakonisht këtë e bëjnë nëpërmjet industrializimit të orientuara nga eksporti. Por pak prej këtyre vendeve po përjetojnë industrializimin. Pjesa e prodhimit në vendet Nën-Sahariane me të ardhura të ulëta është gjerësisht i stagnuar – dhe në disa raste edhe në rënie. Dhe pavarësisht që flasin për ‘Bëjeni në Indi’, një nga frazat e Kryeministrit Narendra Modi, vendi tregon pak ndikim për industrializim të shpejtë.

Prodhimi u bë shkallë lëvizëse e fuqishme e zhvillimit ekonomik për vendet me të ardhura të ulëta për tre arsye. Së pari, ishte relativisht e lehtë për të absorbuar teknologjinë nga jashtë dhe për të gjeneruar vende pune me produktivitet të lartë. Së dyti, punët e prodhimit nuk kërkojnë shumë aftësi: fermerët mund të shndërrohen në punëtorë prodhimi në fabrika me pak investime në trajnime shtesë. Dhe, së treti, kërkesa e prodhimit nuk ishte e kufizuar nga të ardhurat e ulëta të brendshme: prodhimi mund të zgjerohej pothuajse pa kufi, nëpërmjet eksporteve.

Por gjërat po ndryshojnë. Tani është dokumentuar se prodhimi dekadave të fundit është bërë gjithnjë e më shumë intensiv. Së bashku me globalizimin, kjo e ka bërë shumë të vështirë për të ‘sapoardhurit’ të futen në tregjet botërore për prodhim në mënyrë masive dhe të përsërisin përvojën e ‘super-yjeve’ aziatik. Me përjashtim të një numri të vogël të eksportuesve, ekonomitë në zhvillim kanë përjetuar deindustrializim të parakohshëm. Duket sikur shkalla lëvizëse u është larguar nga vendet e prapambetura.

Atëherë, çfarë duhet të bëjmë për bumin e kohëve të fundit në disa nga vendet më të varfra të botës? A kanë zbuluar këto vende një model të ri të rritjes?

Në hulumtimet e fundit, Xinshen Diao nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Politikave të Ushqimit, Margaret McMillan nga Universiteti Tufts dhe unë kemi shikuar modelet e rritjes në mesin e kësaj kulture të re të vendeve me performancë të lartë. Fokusi ynë është në modelet e ndryshimeve strukturore që këto vende kanë përjetuar. Ne dokumentojmë disa gjetje paradoksale.

Së pari, ndryshimi strukturor i rritjes ekonomike ka qenë i rëndësishëm në përvojën e fundit të vendeve me të ardhura të ulëta si Etiopia, Malavi, Senegali dhe Tanzania, pavarësisht mungesës së industrializimit. Puna është duke lëvizur nga aktivitetet bujqësore me produktivitet të ulët në aktivitete me produktivitet më të lartë – këto të fundit janë kryesisht shërbime dhe jo prodhim.

Së dyti, ndryshimet e shpejta strukturore në këto vende kanë ardhur në dëm të rritjes së produktivitetit kryesisht të produktivitetit të punës brenda sektorëve jobujqësorë. Me fjalë të tjera edhe pse shërbimet që përvetësonin punësimin e ri shfaqën një produktivitet relativisht të lartë në fillim, kufiri i tyre u zvogëlua pastaj ato u zgjeruan. Ky model dallon ndjeshëm me përvojën klasike të rritjes së Azisë Lindore (si në Korenë e Jugut dhe Kinën), në të cilën ndryshimet strukturore dhe fitimet në produktivitetin jobujqësor të punës kontribuan fuqishëm në rritjen e përgjithshme.

Diferenca duket se shpjegohet me faktin se zgjerimi i sektorëve urbanë dhe modernë në episodet e rritjes së lartë të rritjes nxitet nga kërkesa e brendshme dhe jo nga industrializimi i orientuar drejt eksportit. Veçanërisht, modeli afrikan duket se mbështetet nga goditjet pozitive të kërkesës agregate të krijuara ose nga transferimet nga jashtë ose nga rritja e produktivitetit në bujqësi.

Në Etiopi, për shembull, investimet publike në ujitje, transport dhe energji kanë prodhuar një rritje të konsiderueshme në produktivitetin bujqësor dhe në të ardhurat. Kjo rezulton në ndryshime strukturore që nxisin rritjen, pasi rritja e kërkesës derdhet mbi sektorët jobujqësorë. Por produktiviteti jobujqësor i punës është i shtyrë si një nënprodukt, pasi rikthen në kapital dhe zvogëlohen firmat më pak produktive.

Kjo nuk duhet të minimizojë rëndësinë e rritjes së shpejtë të produktivitetit në bujqësi, sektorin tradicional arketipik. Hulumtimi ynë sugjeron që bujqësia ka luajtur një rol kyç në Afrikë jo vetëm për llogari të vet, por edhe si një nxitës i ndryshimeve strukturore në rritje të rritjes. Diversifikimi në produkte jotradicionale dhe përshtatja e teknikave të reja të prodhimit mund ta transformojnë bujqësinë në një veprim pothuajse modern.

Por ka kufizime se sa larg mund t’i kryejë këtë proces ekonomia. Pjesërisht për shkak të elasticitetit të ulët të të ardhurave të kërkesës për prodhimet bujqësore, daljet e punës nga bujqësia janë një rezultat i pashmangshëm gjatë procesit të zhvillimit. Puna që lirohet duhet të absorbohet në aktivitetet moderne. Dhe nëse produktiviteti nuk po rritet në këto sektorë modernë, rritja ekonomike në përgjithësi do të bllokojë. Kontributi që mund të bëjë komponenti i ndryshimit strukturor është domosdoshmërisht vetë kufizues nëse sektori modern nuk përjeton vetë rritje të shpejtë të produktivitetit.

Vendet afrikane me të ardhura të ulëta mund të mbajnë ritme të moderuara të rritjes së produktivitetit në të ardhmen, në anën e përmirësimeve të qëndrueshme në kapitalin njerëzor dhe qeverisje. Konvergjenca e vazhdueshme me nivelet e të ardhurave të pasura duket e arritshme. Por, dëshmitë sugjerojnë se normat e rritjes të sjellura kohët e fundit nga ndryshimet e shpejta strukturore janë të jashtëzakonshme dhe nuk mund të zgjasin. /Gazeta Ekonomia

Autor: Dani Rodrik – Profesor i ekonomisë dhe politikës ndërkombëtare në Shkollën e Qeverisë ‘John F. Kennedy’ të Universitetit të Harwardit. Është autor i ‘Paradoksi i Globalizimit: Demokracia dhe e ardhmja e ekonomisë botërore’ dhe ‘Rregullat e ekonomisë: Të drejtat dhe gabimet e shkencës së ekonomisë’.

Përgatitur dhe botuar ekskluzivisht nga Gazeta Ekonomia, me autorizim të Project Syndicate. Ripublikimi mund të bëhet vetëm me lejen e Project Syndicate.