Samsung pret të shesë 60 milionë njësi të Galaxy S8

Prodhuesi i famshëm jug-korean është duke pritur kërkesë të jashtëzakonshme për modelet e saj të ardhshëm të telefonave, përkatësisht Galaxy S8 dhe S8 +.

Samsung thuhet se ka rritur kërkesën e prodhimit për S8 me 40 për qind krahasuar me objektivin e saj fillestar dhe në krahasim me Galaxy S7.

Paraardhësi i telefonit ekzistues Galaxy S7, modeli i ardhshëm S8 është porositur me 17 milionë njësi për lansim dhe debutim zyrtar në treg, për dallim prej 12 milionë njësive sa kishte menduar ti ketë në dispozicion në fillim.

Objektivi i kompanisë është të shesë 60 milionë njësi të Galaxy S8, nga 48 milionë sa ishin shifrat e shitjeve për S7 dhe 45 milionë euro për S6.