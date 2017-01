Serbia mposhtet vetëm ekonomikisht

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Serbët tërë potencialin mendor e kanë përqendruar në mbrojtjen, ndihmën dhe në prosperitetin e pakicës së vetë në Kosovë dhe gjithnjë janë aktivë me ide te reja, ndërsa qeveritë tona nuk dinë as si të mbrohen, sepse janë të përqendruar në përfitimet përmes bashkëpunëtorëve të vetë me Serbinë.

Është për t’u habitur se si edhe disa radio televizione kosovare po i reklamojnë produktet serbe.

Serbia i respekton ligjet e shtetit të vetë, ndërsa qeveritarët tanë kosovarë nuk i respektojnë ligjet e veta, posaçërisht duke e aplikuar reciprocitetin, sepse po përfitojnë individët në dëm të popullatës së gjerë të Kosovës.

Kurrë Serbia nuk do të kishte blerë mallra nga Kosova po të kishim qenë ne barbarë dhe të kishim bërë krime mbi popullatën e tyre.

Më të shëndetshëm e kanë ushqimin që e konsumojnë banorët e Luginës, sesa ushqimin që e konsumojnë banorët e Kosovës nga Serbia, të cilat produkte po i tregtojnë bashkëpunëtorët e ish-kryeministrit Hashim Thaçi, i cili aktualisht është president i vendit, si dhe ata të kryeministrit Isa Mustafa.

Importi i produkteve serbe në Kosovë ka ‘vërshuar’ tregun e Kosovës që nga paslufta dhe nuk është ndalur për asnjë moment të vetëm. Madje as presidenti Hashim Thaçi, i cili mori vendim që ta ndalë trenin ‘rus’, në të cilin shkruante ‘Kosova është Serbi’, për shkak të presioneve nuk arriti në vitin 2011 ta mbajë gjatë embargon ndaj produkteve serbe.

Për më tepër as Qeveria që udhëhiqet nga kryeministri Isa Mustafa nuk po arrin që t’ia heqë varësinë e vendit nga produktet serbe, duke i zëvendësuar këto të fundit me produkte vendore, pasi që bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë importuesit kryesorë të mallrave të Serbisë në Kosovë.

Dhe gjithë ky favorizim i importeve nga Serbia, e cila nuk është ndalur për asnjë moment që ta rrënojë shtetin e Kosovës, i ka mundësuar shtetit fqinj që t’i përfitojë 400 milionë euro në vit nga shitja e mallrave të tyre në Kosovë, përderisa reciprociteti asnjëherë nuk ka ardhur në shprehje.

Goditja më e fortë se ushtarake ndaj Serbisë, rreth 18 vjet pas përfundimit të luftës, me këtë të fundit, është bojkotimi i produkteve të tyre në Kosovë.

Vetëm duke ia bojkotuar prodhimet, duke aplikuar reciprocitet të plotë, Serbia do ta ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Me dialog të pakusht, siç është zhvilluar për vite të tëra, Serbia vetëm se do të ripozicionohet përsëri në Kosovë. /Zëri