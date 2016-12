SHBA gjobit Credit Suisse dhe Deutsche Bank

5 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Credit Suisse dhe Deutsche Bank kanë marrë një gjobë totale prej 12 miliardë dollarë për shitjen e letrave me vlerë të mbështetura me kredi hipotekore. Gjoba i vendos institucionet në disavantazh me rivalët më të mëdhenj amerikanë.

Credit Suisse ra dakord në parim për t’i paguar autoriteteve në SHBA 2.48 miliardë dollarë për shitjen kundër rregullave të letrave me vlerë të kolateralizuara në periudhën përpara krizës financiare, deklaroi banka.

Institucioni në Zvicër deklaroi se do të paguajë gjithashtu 2.8 miliardë dollarë për të kompensuar ndikimin te konsumatorët dhe shtoi se kjo do të ndikojë në rezultatin financiar të tremujorit të katërt 2016.

Lajmërimi për institucionin në Zvicër erdhi pasi Deutsche Bank njoftoi më herët për të paguar 7.2 miliardë dollarë prej hetimit nga Departamenti i Drejtësisë në SHBA mbi shitjen e këtyre instrumentave.

Dakordësia e lajmëruar nga selia e Deutsche Bank në Frankfurt ofron pak lehtësim për huadhënësin gjerman, vlera në treg e të cilit ka rënë ndjeshëm në Shtator për shkak se Departamenti i Drejtësisë kërkonte një shifër 2 herë më të madhe.

Këto lëvizje janë të fundit nga autoritetet në SHBA kundrejt institucioneve financiare, që prej iniciativës së Barack Obama në 2012-ën për të bërë Wall Street të përgjegjshëm për sjelljen në tregun e letrave me vlerë të kolateralizuara.