Shqipëri, kreditë nën standard ‘përplasin’ institucionet

Kreditë shqiptare me probleme kanë përbërë problem edhe për raportimet e institucioneve prestigjoze ndërkombëtare. Emërues i përbashkët i raportimeve të tyre është fakti se huatë me probleme janë ulur ndjeshëm nga niveli i tyre më i lartë prej gati 25 për qind, që arritën në tremujorin e tretë të vitit 2014. Por institucionet raportojnë tregues të ndryshëm për periudhën korrente.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë (BSH), “kushtet monetare lehtësuese kanë kontribuar në rritjen e portofolit të kredisë në lekë. Vëllimi i kredisë në lekë u rrit me 9 për qind në terma vjetorë, duke kompensuar tkurrjen e kredisë në valutë. Kushtet e ofertës bankare për kredi priten të lehtësohen, të ndihmuara nga masat e marra për reduktimin e kredive me probleme dhe për nxitjen e kredisë së shëndetshme. Raporti i kredive me probleme ka zbritur në nivelin 15.9 për qind në muajin maj, nga 18.2% në dhjetor të vitit të kaluar”.

Në analizën e posaçme për Shqipërinë, agjencia e alerësimit të riskut të borxhit ‘Moody’s’ vë në dukje se kreditë me probleme (NPL) pësuan rritje vjetore me 1.17 pikë përqindje. Ky nivel i kredive me probleme e bën Shqipërinë vendin me renditjen me te keqe në Rajon për NPL-të.

Raporti i fundit rajonal i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) e rendit Shqipërinë të dytën në Evropën Qendrore Lindore dhe Juglindore, për nivelin e lartë të kredive nën standard, ku na e kalon vetëm Ukraina, që e ka këtë tregues gati 30 për qind. Ndërsa, mesatarja e Evropës Qendrore, Lindore e Juglindore është rreth 5 deri 6 për qind.

Raporti i dy ditëve më parë i Komisionit Evropian (KE) thekson se “në mënyrë specifike, Shqipëria dhe Serbia po regjistrojnë ende normat më të larta të kredive të këqija në rajon, në 17.4 për qind dhe 16.8 për qind përkatësisht, të ndjekura nga Bosnja dhe Hercegovina me 11.5 për qind dhe Mali i Zi me 9.9 për qind. Pavarësisht këtyre raportimeve, në Shqipëri, në total, në fillim të vitit 2017 ishin rreth 99 miliardë lekë, apo rreth 720 milionë euro, për të cilat bizneset apo individët i kanë vonuar pagesat e kësteve në banka për më shumë se tre muaj (periudha kur një hua fillon e klasifikohet si e keqe). Kjo shumë ka mbetur pothuajse e pandryshuar nga janari i një viti më parë, çka tregon se pavarësisht fshirjes, hua të tjera problematike i janë shtuar sistemin përgjatë 2016-së.

Reduktimi i huave me probleme lidhet me proçesin i ristrukturimit të 35 kompanive të mëdha, që deri pak kohë më parë zotëronin 60 për qind të kredive me probleme. Aktualisht, sipas burimeve zyrtare të BSH-së, nga 35 kompani janë ristrukturuar 21 prej tyre. Nga 21 kompanitë e ristrukturuara, 10 prej tyre nuk janë më në vonesë, duke bërë që ato të dalin përfundimisht nga lista e sipërmarrjeve problematike. Ndërsa për 11 të tjera procesi i ristrukturimit ka ecur, por do të duhet të kalojnë edhe pak muaj derisa ato të dalin nga lista e të këqijve. Nga këto 35 kompani, 7 janë në proces falimentimi. /RTSH