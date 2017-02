Shqipëri, rriten pagat dhe pensionet

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Qeveria miratoi programin makroekonomik fiskal për periudhën 2018-2020. Dokumenti përmban planin e qeverisë për shpërndarjen e shpenzimeve deri në fund të vitit 2020, duke përcaktuar kontekstin afatmesëm për buxhetet e 3 viteve të ardhshme.

Në total, fondi për rritjen e pensioneve gjatë këtij viti është projektuar të jetë 2.6 miliardë lekë, ndërsa për 3 vitet në vijim ai është llogaritur në total 9.3 miliardë lekë, çka do të thotë se Qeveria planifikon rritjen e tyre jo vetëm në muajin mars të këtij viti, por edhe vitin e ardhshëm, ndërsa më tej deri në 2020 do të bëhet vetëm indeksimi i tyre.

Sipas kuadrit makroekonomik, do të jetë fondi për të përndjekurit politikë, që do të shkojë me rritje në vitin 2019 dhe 2020, me një vlerë totale prej 4.4 miliardë lekësh, çka i shton këtij zëri nga 200 milionë lekë për secilin vit. Po ashtu, me rritje do të shkojë edhe fondi për kompensimin e pronarëve, për çdo vit korrent.

Nga 3.8 miliardë lekë që janë në dispozicion për këtë vit, pas 3 vitesh qeveria parashikon të ndajë 5.5 miliardë lekë, ndërsa në total deri në 2020 është llogaritur 18.3 miliardë lekë.

Pensionet

Edhe për 2 vitet në vazhdim, qeveria ka në plan të rrisë pensionet. Duke iu referuar tabelave të programit buxhetor afatmesëm për 2018, qeveria ka planifikuar të shpenzojë 3.1 miliardë lekë për politikën e pensioneve. Në krahasim me këtë vit, fondi për rritjen e pensioneve shtohet në vlerë modeste prej 520 milionë lekë.

Për këtë vit, rritja e pensioneve nis më 1 mars. Për të gjithë pensionistët, pensionet do të rriten 3 për qind. Nga rritja e pensioneve përfitojnë rreth 650 mijë pensionistë. Fondi që do akordohet nga buxheti do të jetë 2.6 miliardë lekë.

Nga 1 marsi nis edhe rritja e pagave për të gjithë punonjësit e administratës, mjekët, mësuesit, pedagogët, policët dhe ushtarakët. Rritja e pagave do të variojë nga 7 për qind deri në 34 për qind. Rritja më e lartë do të jetë për pagat e ulëta në administratë. Fondi që do të përdoret për rritjen e pagave do të jetë 5.5 miliardë lekë, ndërsa për 3 vitet në vijim në total ky fond do jetë 20 miliardë lekë.

Pronarët dhe ish-të dënuarit

Fondi për kompensimin e pronarëve në 2018 do të rritet. Referuar tabelave të programit buxhetor, qeveria ka programuar që në 2018 të rrisë 200 milionë lekë fondin e kompensimit, duke e çuar në vlerën e 4 miliardë lekëve, nga 3.8 që është në buxhetin e 2017-së.

Rritja më e lartë për fondin e kompensimit të pronarëve është planifikuar për buxhetin e 2019-së, duke e çuar atë në 5 miliardë lekë, e cila po ashtu do të pasohet me rritje edhe në 2020-në. Fondi për kompensimin e ish-të përndjekurve do të vazhdojë të mbetet i pandryshuar edhe në 2018.

Ashtu si për këtë vit, fondi i kompensimit do të vazhdojë të jetë 2 miliardë lekë. Qeveria ka planifikuar që për 2019-n fondi për të ish-të përndjekurit ta rritet 200 milionë lekë duke e çuar në vlerën e 2.2 miliardë lekëve dhe një fond të njëjtë ta përdorë edhe në vitin pasues.

Pensionet

Do jepen përfitime për paaftësi të përkohshme në punë, për barrëlindje, përfitime për pensione pleqërie, invaliditeti e familjare dhe shpenzime për përfitime nga aksidentet dhe sëmundjet profesionale në punë sipas ligjit nr.104/2014.

“Realizimi sipas legjislacionit në fuqi i të gjithë transfertave në buxhetet familjare, indeksimi i përfitimeve me qëllim mbulimin e efekteve gërryese të rritjes së indeksit të çmimeve të konsumit, realizimi ritmik i të ardhurave dhe rritja e treguesve të mbulimit të popullsisë me elementë të sigurimit shoqëror”, janë disa nga politikat e programit makro për shpenzimet sociale. /Shekulli