Shqipëria e treta në Evropë për rritjen e çmimeve

Shqiptarët kanë shpenzuar më shumë para për blerjen e produkteve ushqimore gjatë muajit korrik.

Raporti i INSTAT tregon se krahasuar me rritjen e çmimeve të ushqimeve në vendet e Evropës, Shqipëria renditet vendi i tretë me rritjen më të madhe.

Ritmin më të lartë të çmimeve për korrikun e ka pasur Lituania, më pas renditet Estonia dhe në vend të tretë Shqipëria.

Islanda dhe Irlanda janë dy shtetet që kanë pasur uljen më të madhe të çmimeve të produkteve ushqimore në Evropë.

Raporti për Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) tregon se rritja më e madhe e çmimeve prej 6.9 për qind vërehet në grupin ushqime dhe pije joalkoolike, pasuar nga grupet mallra dhe shërbime të ndryshme me 3.4 për qind, qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji me 1.8 për qind, argëtim dhe kulturë me 0.9 për qind dhe piije alkolike dhe duhan me 0.8 për qind.

Uljen më të madhe të çmimeve gjatë muajit korrik e ka pasur grupi mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje u ulën me 1.9 për qind, pasuar nga grupi veshje dhe këpucë me 1.7 për qind.

Pavarësisht këtyre treguesve, rritja e çmimeve për muajin korrik ka qenë më e moderuar, ndërsa inflacioni zbriti në nivelin 2 për qind. /oranews