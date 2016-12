Shqipëria rrit eksportet në serbi

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Eksportet e Shqipërisë drejt Kosovës dhe Serbisë kanë pësuar ndryshime të ndjeshme gjatë 11-mujorit të këtij viti në favor të Serbisë.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të Shqipërisë, vërehet se shitjet e mallrave shqiptare në Serbi kanë shënuar një rritje me 34%, krahasuar me një vit më parë, shkruan sot Koha Ditore. Nga 21.5 milionë euro që ishte vlera e eksporteve në janar-nëntor 2015, në të njëjtën periudhë të 2016-s ato kaluan në 29.8 milionë Euro.

Ndërkohë që ka rënë në rreth 19 milionë euro vlera e importeve nga Serbia, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Megjithatë, Shqipëria vazhdon të ketë një bilanc tregtar negativ me Serbinë me një vlerë prej 95 milionë eurosh.

Ndërkohë që ekspansioni i shitjeve në Kosovë nga bizneset në Shqipëri ka pësuar rënie nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar.