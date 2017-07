Shqiptarët në 3 muaj shpenzuan 9.6 milionë GB internet

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Përdorimi i internetit po njeh rritje të konsiderueshme në Shqipëri. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postar në tremujorin e parë të 2017-së, sasia e trafikut të internetit në rrjetet celulare gjatë tremujorit të parë ishte rreth 9.6 milionë Giga Bajt (GB).

Ndryshimi tre mujor është plus 4.5 për qind, kurse duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë rritja është plot 26.5 për qind. Këtu futen pajtimtarët që përdorin shërbimin e internetit të kompanive celulare përmes telefonave apo tabletëve. Një përdorues aktiv i qasjes me brez të gjerë celular ka përdorur 1.85 GB internet në muaj, që përbën një rritje të ndjeshme me 140 për qind ose 2.4 herë më shumë krahasuar me konsumin mestar mujor të vitit 2015.

Nga ana tjetër numri i pajtimtarëve me qasje brez të gjerë në internet nga rrjete fikse në tremujorin e parë të 2017, ishte në rreth 266 mijë me rënie të lehtë prej 0.1 për qind në krahasim me tremujorin e mëparshëm, por me një rritje me rreth 7.5 për qind në krahasim me të njëjtin tremujor në vitin 2016. 71 për qind e pajtimtarëve me qasje brez të gjerë në rrjete fikse në fund te marsit ishin pajtimtarë me paketa të integruara. /Top Channel