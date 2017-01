Si të fitoni më shumë kohë gjatë ditës tuaj të punës?

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Sondazhet e kryera në Shtetet e Bashkuara tregojnë se të punësuarit humbasin mesatarisht rreth dy orë nga çdo ditë e punës së tyre tetë orarëshe.

Kjo nuk përfshin drekën dhe as pushimet e tjera të planifikuara.

Këtu mund të gjeni tre këshilla se si të rifitoni kohën e humbur çdo ditë në favor të punës.

Identifikoni pjesët e humbura të kohës

Pasi të identifikoni ato pjesë që ju bëjnë të humbisni shumë kohë përpiquni të organizoheni në mënyrë të tillë, që çdo veprim të marrë një afat të caktuar kohe. Shumë punëtorë raportojnë se harxhojnë çdo dite pothuajse një orë me leximin e e-maileve. Për të evituar këtë, c’abonohuni nga gazetat dhe komunikimet e tjera, të cilat nuk kanë lidhje me punën. Organizoni postën tuaj elektronike në mënyrë që të kenë prioritet vetëm e-mailet me rëndësi për punën.

Rifitoni minutat e humbura

Krijoni një program me takimet tuaja dhe përpiquni t’i përmbaheni rreptësisht këtij programi duke mos e tejkaluar orarin e caktuar për çdo takim. Kufizoni sa më shumë bisedat tuaja me të punësuarit e tjerë dhe sigurohuni që orari juaj i drekës apo kafja me kolegët e punës, të mos përfundojë në biseda të shtruara e të kënaqshme, pas te cilave nuk doni t’i riktheheni më punës.

Forconi aftësitë e menaxhimit të kohës tuaj

Mbani orarin tuaj të punës të organizuar duke përdorur një kalendar tavoline apo muri. Ndajeni punën tuaj në bazë të rëndësisë në mënyrë që puna me e rëndësishme të përfundojë gjithmonë e para. Eliminoni punët që janë totalisht të parëndësishme, duke ja deleguar dikujt tjetër. Përpiquni të mos u kushtoni shumë vëmendje detajeve pasi harxhoni shumë kohë pa e kuptuar. Ndajeni punën tuaj të madhe në hapa të vegjël e të menaxhueshëm.