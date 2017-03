Si të fokusoheni në punë?

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kur keni kompjuterin të lidhur me internet dhe shefi nuk është rreth e rrotull shpeshherë shkoni drejt lundrimit në internet. Me kalimin e kohës mësoni se si të luftoni për t’u fokusuar në atë që duhet bërë dhe si të jeni më produktiv.

Përdor shënimet me ngjitje

Ky është hapi i parë që duhet të ndjekësh për tu fokusuar më tepër në punë. Të përdorësh telefonin për të mbajtur shënimet e tua nuk është zgjidhja e duhur. Nëse shënimet me titull ‘fokusohu këtu’ të mbulojnë të gjithë vendin e punës atëherë do të detyrohesh të fokusohesh vërtet aty.

Lejoni trupin tuaj të ndihmojë mendjen tuaj

Në ditët ku shumicën e kohës e kalon ulur në një karrige me kompjuterin përpara do të kuptoni se pas disa orësh nuk do të jeni më të përqendruar. Por nëse e thyeni këtë rutinë duke kryer disa stërvitje të shpejta atëherë do të arrini të përqendroheni përsëri në punën tuaj.

Rivendosni lirinë tuaj nga faqet e internetit më hutuese

Pavarësisht se futeni në internet thjesht për të parë diçka shpesh përfundoni duke lundruar për një afat kohor të zgjatur. Kështu që duke bllokuar faqet e internetit te cilat përdorni më shpesh si Facebook, Twitter apo Instagram do t’iu ndihmojë të fokusoheni në punën tuaj.

Mos iu frikësoni telefonit tuaj

Edhe pse smartphone është një mjet i cili mund t’ua lehtësojë goxha jetën mos lejoni që t’ju kontrollojë. Gjatë kohës që jeni në punë mos rrini duke kontrolluar çdo njoftim që ju vjen nga rrjetet tuaja sociale por përpiquni të fikni gjithçka. Në orarin e punës telefoni është një mjet i cili duhet të përdoret vetëm për rastet dhe njoftimet urgjente.