Kohë më parë konsiderohej diçka e mirë qëndrimi në të njëjtën punë apo me të njëjtin punëdhënës, për dekada me radhë, por sot gjërat kanë ndryshuar.

Më parë nëse do të kishit qëndruar me të njëjtin punëdhënës dhe do të ishit ngjitur shkallë-shkallë, ju do të konsideroheshit si ajka e punonjësve, por gjërat kanë ndryshuar.

Shumica e punëdhënësve, për të mos thënë të gjithë, i anashkalojnë personat të cilët kanë qenë me të njëjtin punëdhënës për dekada të tëra sepse shtrojnë këtë pyetjen ‘A keni 20 vite përvojë apo keni një vit përvojë të përsëritur 20 herë?’.

Duhet të dini se si të qëndroni të punësuar, por nëse qëllimi është që të qëndroni të punësuar gjithmonë në të njëjtin vend është e kotë që të përpiqeni për këtë gjë.

Të kujdesesh për karrierën tënde dhe të përpiqesh të mos të të heqin nga puna janë dy gjëra të cilat nuk shkojnë bashkë. Në momentin që kujdesesh për karrierën tënde nuk duhet të të frikësojë ideja se mund të të heqin nga puna.

Njerëzit që janë të punësuar duhet të rrinë gjithë kohën në gatishmëri dhe zgjuar. Shpeshherë mjaftoheni me faktin se u punësuat diku dhe harroni të ndizni motorët.

Nuk duhet të harroni asnjëherë se të gjesh punë nuk është e vështirë por të përpiqesh ta mbash atë kërkon të ndjekësh disa rregulla.

– Mos u përpiqni ta shisni veten si njerëz të zgjuar, por pranoni sugjerime edhe nga kolegët apo mbikëqyrësit tuaj.

– Nëse jeni të sigurt se mund të gjeni një vend pune në momentin që keni nevojë për të, do të ndiheni më të fuqizuar në punë dhe nuk do të keni frikë të thoni atë që mendoni.

– Ju duhet të silleni si punëkërkues edhe kur jeni të punësuar, madje atëherë duhet të silleni më shumë sepse është e rëndësishme të dini talentet tuaja me më shumë vlerë.

– Duhet ta mbani rrjetin tuaj të mobilizuar dhe duhet të kuptoni se është shumë e rëndësishme të keni pranë vetes njerëz të zgjuar, të cilët iu shtyjnë drejt përmirësimit.

– Është shumë e rëndësishme të rifreskoni profilin tuaj të Linkedin-it me projektet dhe triumfet tuaja në mënyrë që të jeni të gatshëm nëse ju duhet të ndryshoni punë në çdo moment.