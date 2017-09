‘Tageszeitung’: Haradinaj në mëshirë të Vuçiqit?

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Kryeministër me shumë rreziqe përpara! Zgjedhja e qeverisë në Kosovë dhe e Kryeministrit Ramush Haradinaj kanë tërhequr vëmendjen e shtypit gjerman.

Në artikullin me titull ‘Kryeministri i ri në kërkim të ekulibrit të vazhdueshëm’, gazeta gjermane ‘Tageszeitung’ (TAZ) thekson zgjedhjen e Qeverisë në Kosovë me një shumicë tejet të ngushtë, me 61 vota nga 120 deputetë në parlamentin e Kosovës.

“Për shumë ishte e habitshme, kur 10 deputetët e pakicës serbe në Kosovë, zgjodhën kryeministër atë që nga pala serbe është titulluar ‘kriminel lufte’. Aq më tepër që vetëm para pak ditësh, qeveria serbe kishte bërë të ditur se i mbetet urdhërarrestit ndërkombëtar kundër Haradinajt”, shkruan TAZ.

“Qeveria e Haradinajt është qeveria e parë e Kosovës e varur nga zemërgjerësia e pakicës serbe dhe me këtë edhe nga Serbia, thënë më saktë nga njeriu i fortë i Serbisë, presidenti Vuçiq… por problemet që duhet të zgjidhë kjo Qeveri janë shumë të mëdha. Jo vetëm zhvillimi ekonomik i Kosovës ka mbetur pas premtimeve të partive. Ky vend me popullsinë më të re në Evropë ka një nivel papunësie deri në 70 për qind”, thekson gazeta gjermane.

Haradinaj politikan realist?

‘Tageszeitung’ i kushton vëmendje edhe zgjidhjes së detyrës më të vështirë për Qeverinë e re të Haradinajt – gjetja e një ‘modus vivendi’ me pakicën serbe për temën aq të debatuar të krijimit të Asociacionit të komunave serbe.

“Njohja e Asociacionit kërkuar nga ana e BE-së dhe Serbisë në sytë e partisë opozitare Vetëvendosje, paraqet krijimin e një republike të pjesshme serbe në Kosovë, sipas modelit të Republikës Srpska në Bosnje-Hercegovinë”, shkruan TAZ.

Po të hënën TAZ në një artikull të titulluar ‘Kryeministër në mëshirë të Beogradit’ thekson se pikërisht votat e pakicës serbe në Kosovë e ndihmuan ish-drejtuesin e UÇK-së, Ramush Haradinajn të jetë Kryeministër i Kosovës.

“Se si do të ndeshet ai me këtë situatë, kjo mund të parashikohet lehtë. Sepse si BE edhe bashkësia ndërkombëtare presin që Haradinaj të përmbushë disa kushte. Ai duhet të gëlltisë atë më të vështirën dhe të pranojë krijimin e Asociacionit të komunave serbe. Haradinaj që e paraqiste këtë si kërkesë të papranueshme tani ka zbutur tonin dhe paraqitet si ‘politikan realist'”, thekson TAZ. /Deutche Welle